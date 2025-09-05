Volkswagen reduz preço do Tera 2026 em R$ 20,1 mil para PcD

O Volkswagen Tera é uma opção bem interessante no mercado, especialmente para quem precisa de um carro zero quilômetros com isenção de impostos. Ele ainda está disponível na modalidade de vendas diretas, focada em pessoas com deficiência. Fique atento, porque a promoção está rolando até o dia 30 de setembro.

Se você está de olho na versão de entrada 1.0 MPI MT, saiba que o preço normal é de R$ 105.890, mas para quem se encaixa nas normas PcD, o valor cai para R$ 91.871,83. Uma economia bem relevante de R$ 14.018,17. A versão 1.0 TSI, por sua vez, é oferecida a R$ 118.890, mas para o público PcD, ela fica em R$ 103.150,84, resultando em um desconto de R$ 15.739,16. E tem mais!

A Comfort 1.0 TSI AT, que custa R$ 128.890, sai por R$ 111.826,99 para quem está dentro da categoria, com um alívio no bolso de R$ 17.063,01. Já a versão topo de linha, a High 1.0 TSI AT, tem o preço sugerido de R$ 141.890, mas fica por R$ 121.738,15 para PcD. Aqui a redução é de incríveis R$ 20.151,85.

Em relação às mecânicas, o Tera oferece duas opções de motores. O modelo de entrada vem com motor 1.0 aspirado, que entrega até 84 cv e câmbio manual de cinco marchas. Essa é uma configuração ideal para quem busca economia, especialmente para frota.

Se você prefere algo mais potente, a versão TSI traz um motor 1.0 turbo que gera até 116 cv. Ele é bem mais ágil, indo de 0 a 100 km/h em apenas 11,7 segundos com câmbio automático, e 10,1 segundos no manual. Quem já ficou preso no trânsito sabe como um motor forte faz a diferença, não é mesmo?

O Tera tem dimensões boas: são 4,15 m de comprimento e 2,57 m de entre-eixos, o que proporciona um espaço interno confortável para quem tem até 1,75 m de altura. Porém, o porta-malas não é dos maiores: são 350 litros, que chegam a 407 litros se você não se importar em colocar as coisas até a tampa. Para efeito de comparação, o Renault Kardian e o Fiat Pulse têm bagageiros maiores.

Além disso, não dá para deixar de mencionar os itens de série que ele traz. O Tera vem com frenagem autônoma de emergência, sistema multimídia VW Play com tela de 10,1 polegadas e APP-Connect, além de seis airbags, ar-condicionado com filtro de poeira e pólen, e um banco do motorista confortável com ajuste de altura. Esses detalhes fazem a diferença na hora de dirigir, especialmente em longas jornadas.

Agora, se você está considerando o Tera, vale a pena conferir as opções e descontos oferecidos. Aqui estão as configurações disponíveis e seus preços para PcD:

Novo Volkswagen Tera para PcD em setembro de 2025:

| Configurações | Preço de tabela | Preço para PCD | Descontos |

|————————-|———————|———————–|———————|

| 1.0 MPI MT | R$ 105.890,00 | R$ 91.871,83 | R$ 14.018,17 |

| 1.0 TSI MT | R$ 118.890,00 | R$ 103.150,84 | R$ 15.739,16 |

| Comfort 1.0 TSI AT | R$ 128.890,00 | R$ 111.826,99 | R$ 17.063,01 |

| High 1.0 TSI AT | R$ 141.890,00 | R$ 121.738,15 | R$ 20.151,85 |

Pronto para dar uma voltinha no Tera? Sanar todas essas dúvidas e aproveitar as promoções é um bom jeito de se preparar para a próxima compra.