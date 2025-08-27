Mundo Automotivo

Volkswagen reduz preço do T-Cross Sense 2026 em R$ 18 mil para PcD

O Volkswagen T-Cross Sense, na sua versão 2026, está disponível para as vendas diretas, especialmente voltadas às pessoas com deficiência (PcD). Isso significa que quem se enquadra nessa categoria pode levar para casa um modelo zero quilômetro com uma economia significativa em impostos, como IPI e ICMS proporcional.

Esse modelo de entrada, o Sense 200 TSI, tem um preço sugerido de R$ 119.990,00, mas para quem é PcD o valor desce para R$ 101.791,76. É uma diferença bem legal de R$ 18.198,24, não é? Esses valores podem variar de uma concessionária para outra, então vale a pena conferir nas lojas da Volkswagen da sua região. E não esqueça, pacotes opcionais e a cor escolhida também podem mexer no preço final!

Se você está se perguntando como funciona a isenção, nas concessionárias Volkswagen pelo Brasil, é possível obter informações sobre as condições médicas que garantem esse benefício, além dos documentos e prazos necessários. Isso vale também para empresas e produtores rurais.

Vamos falar do motor? O T-Cross Sense 200 TSI vem equipado com um motor 1.0 turbo flex de três cilindros. Ele oferece uma potência de até 128 cv e um torque de 20,4 kgfm, combinado com uma transmissão automática de seis marchas. Quem já pegou um trânsito puxado sabe como um câmbio esperto faz toda a diferença!

Em termos de consumo, os números do Inmetro são bem interessantes. Com etanol, o modelo alcança cerca de 8,1 km/l na cidade e 9,8 km/l na estrada. Já com gasolina, os números melhoram e pulam para 11,9 km/l nas ruas e 14,1 km/l nas rodovias. Se você planeja uma viajem longa, essa economia pode ser um baita trunfo!

O T-Cross é bem espaçoso: são 4,22 metros de comprimento, 1,76 metro de largura e 1,57 metro de altura, com um entre-eixos de 2,65 metros que garante conforto para quem está a bordo. O porta-malas de 373 litros também é perfeito para aquelas compras no supermercado ou uma viagem de fim de semana.

O modelo ainda conta com um painel digital de 8”, rodas de aço aro 16” e uma central multimídia chamada “VW Play” com tela de 10,1”. Com tudo isso, o carro também vem com seis airbags, ar-condicionado e sensores de estacionamento traseiros para ajudar nas manobras.

Em resumo, o T-Cross Sense é uma opção muito boa para quem busca um SUV com bom espaço, tecnologia e segurança, além de ser uma escolha mais acessível para o público PcD. Se você tiver a chance de dar uma volta, não perca a oportunidade!

