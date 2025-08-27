Concurso do Ministério Público oferece salário de R$ 30 mil

Os concursos públicos têm atraído cada vez mais interessados em busca de uma nova oportunidade profissional. Isso se dá, principalmente, pela segurança que oferecem, além das remunerações e benefícios bem atrativos.

Para quem está de olho em uma chance especial, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) anunciou um concurso público para o cargo de promotor de Justiça substituto. É uma baita oportunidade para quem tem formação em Direito e um pouco de experiência na área.

Se você é bacharel em Direito e tem pelo menos três anos de atuação prática, essa pode ser a sua chance. O salário inicial é de R$ 37.765,55, além de oferecer benefícios como auxílio-alimentação, auxílio-creche e auxílio-saúde. Um bom pacote para dar aquele gás na carreira!

As inscrições começam no dia 1º de setembro e devem ser feitas pelo site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), que está organizando o concurso. A taxa para participar é de R$ 300, mas há a possibilidade de isenção para quem comprovar o pedido até 18 de setembro. Já quem vai se inscrever na ampla concorrência tem até 10 de outubro para garantir sua vaga.

Mais sobre o concurso do Ministério Público: detalhes e etapas

A prova objetiva está marcada para o dia 30 de novembro em Vitória, mas pode acontecer também em cidades vizinhas. A prova contará com 100 questões de múltipla escolha distribuídas em várias disciplinas.

Dentre as matérias, temos:

Grupo 1: Direito Constitucional, Direitos Humanos, Direito Administrativo e Direito Eleitoral

Direito Constitucional, Direitos Humanos, Direito Administrativo e Direito Eleitoral Grupo 2: Direito Civil, Empresarial, Processual Civil e Infância e Juventude

Direito Civil, Empresarial, Processual Civil e Infância e Juventude Grupo 3: Direito Penal e Processual Penal

Direito Penal e Processual Penal Grupo 4: Tutela Coletiva, Teoria Geral do Ministério Público e Legislação Institucional

Além da prova objetiva, o concurso incluirá avaliações discursivas, exames de saúde física e mental, testes psicotécnicos, investigação social, provas orais e de tribuna, além de uma análise de títulos em etapas posteriores.

No total, o MPES planeja disponibilizar 5 vagas imediatas, e a competição promete ser acirrada. Mas não se preocupe, também haverá formação de cadastro de reserva para quem quiser garantir uma posição futura. Uma chance que pode abrir portas para um futuro promissor!