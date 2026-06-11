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Carolina Dieckmann e Dira Paes protagonizam conflito em “Lá na Minha Terra”

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"Lá na Minha Terra" terá Carolina Dieckmmann em conflito com Dira Paes
"Lá na Minha Terra" terá Carolina Dieckmmann em conflito com Dira Paes

A próxima novela das seis da Globo, intitulada “Lá na Minha Terra”, traz um novo importante elemento para seu enredo. A atriz Carolina Dieckmann foi confirmada no elenco e interpretará a atual esposa do marido da protagonista Rosenda. A história promete um emocionante reencontro em São Paulo, que deve agitar a trama.

Na novela, Rosenda, papel de Dira Paes, é uma mulher do sertão que deixa sua terra natal em busca de seu marido, que foi para a capital em busca de uma vida melhor e nunca mais voltou. Quando finalmente chega a São Paulo, Rosenda descobre que seu marido construiu uma nova vida e está casado com a personagem de Carolina Dieckmann. Esse desencontro será um dos principais conflitos da narrativa, explorando as tensões entre Rosenda, seu ex-marido e a nova esposa.

A história também afetará os quatro filhos de Rosenda, que terão de lidar com a situação. Além de reencontrar um pai que os abandonou, as crianças enfrentarão a chegada de uma madrasta desconhecida, o que mudará a dinâmica familiar e os forçará a se adaptar a essa nova realidade.

A participação de Carolina em “Lá na Minha Terra” acontece durante as gravações do seu novo filme “A Viagem: O Filme”, onde ela interpreta Diná. Esta é mais uma colaboração da atriz com a Globo, após o término de seu contrato fixo em fevereiro de 2024. Em 2022, Carolina esteve no remake da clássica novela “Vale Tudo”.

A novela “Lá na Minha Terra” vai substituir “A Nobreza do Amor” e está prevista para estrear em novembro. O roteiro é assinado por Mario Teixeira e Allan Fiterman, conhecidos por suas obras que retratam universos regionais e temas familiares. Nesta nova produção, a dupla promete levar o público a acompanhar a jornada de Rosenda em busca de uma nova vida na grande metrópole.

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