Astrid Fontenelle comenta etarismo após deixar o GNT

A apresentadora Astrid Fontenelle comentou sua saída do canal GNT em um episódio recente do podcast “Desculpa Alguma Coisa”. Depois de quase 20 anos de trabalho no canal, ela revelou que ainda não recebeu uma explicação clara sobre o fim do seu contrato, considerando a situação como nebulosa.

Durante a conversa, Astrid expressou sua frustração por não saber exatamente o que levou a essa decisão. Mesmo após seu desligamento, ela continuou envolvida em projetos com o canal, como os programas “Admiráveis Conselheiras” e “Chegadas e Partidas”. No entanto, quando questionada sobre o impacto de “Chegadas e Partidas”, a explicação que recebeu foi a de que o contrato havia terminado, mas não foi oferecida uma justificativa mais aprofundada.

A apresentadora também fez críticas relating à forma como os resultados das atrações foram apresentados durante o processo de demissão. Segundo ela, os dados eram segmentados por região e perfil de público, comparando o desempenho de diferentes cidades e gêneros. Astrid acredita que esse tipo de abordagem não está alinhado com a identidade editorial do canal.

Além disso, a apresentadora fez um desabafo sobre a possibilidade de ter enfrentado etarismo, uma forma de discriminação relacionada à idade, especialmente por ser uma profissional ativa e engajada em temas sociais. Ela reforçou seu compromisso em continuar se manifestando sobre desigualdades, racismo e outros assuntos relevantes. Informações divulgadas por jornalistas sugerem que sua saída está inserida em um processo de reformulação mais amplo no GNT.

Atualmente, Astrid escolheu um período de reserva pessoal enquanto planeja sua próxima etapa profissional. Ela está desenvolvendo uma plataforma própria, com conteúdos para Instagram, YouTube e Spotify, embora ainda não tenha definido uma data para o lançamento.

Em relação à sua situação financeira, Astrid afirmou que, mesmo não pertencendo ao grupo dos maiores salários da televisão, está em uma fase melhor do que antes. Para ela, essa nova etapa representa a oportunidade de conduzir sua própria trajetória profissional.

A apresentadora já havia mencionado sua demissão durante um painel no evento Rio2C, onde revelou receber a notícia por videoconferência, após anos dedicados à mesma empresa e uma carreira de quatro décadas no jornalismo. Agora, ao refletir sobre sua saída, Astrid transforma a incerteza em combustível para sua nova fase.