Volkswagen reduz preço do Polo Sense em R$ 19 mil para PcD

O Volkswagen Polo Sense é uma excelente opção para quem busca um carro com preço especial. Desde setembro, ele está disponível na modalidade de vendas diretas, ideal para pessoas com deficiência (PcD). Essa campanha promocional traz várias vantagens, como isenção proporcional de ICMS e IPI, uma super mão na roda para quem está pensando em adquirir um carro.

O preço tabelado para o Polo Sense é de R$ 108.490,00, mas para as pessoas com deficiência, ele sai por apenas R$ 89.399,43. Uma economia de quase R$ 20 mil, que dá para fazer muita coisa, né? É sempre bom lembrar que esse preço pode variar conforme a região e as configurações escolhidas no carro.

Além disso, as concessionárias Volkswagen estão preparadas para oferecer um atendimento personalizado. A equipe ajuda com a documentação e tira todas as dúvidas sobre financiamento e opções do veículo, o que é uma mão na roda para quem está navegando por esse processo.

E o que tem sob o capô? O Polo Sense vem equipado com um motor 1.0 turbo, batizado de 170 TSI. Ele entrega uma potência de 109/116 cv, proporcionando uma condução bem ágil e eficiente, especialmente nas rodovias. E claro, vem com um câmbio automático de 6 marchas, que garante uma troca de marcha suave. Se você já pegou aquele trânsito mais pesado, sabe como um câmbio bem ajustado faz toda a diferença.

Em termos de vendas, o Volkswagen Polo não brinca em serviço. Entre janeiro e agosto de 2025, ele se destacou como o carro mais vendido no Brasil, com impressionantes 83.065 unidades emplacadas. Logo atrás, o Fiat Argo e o T-Cross também estiveram na briga, mas o Polo levou a melhor.

Falando em equipamentos, o Polo Sense vem bem completinho. Tem uma central multimídia chamada “VW Play” com uma tela de 10,1 polegadas, perfeita para quem adora tecnologia a bordo. E não para por aí: o carro conta com controle de cruise, painel digital de 8 polegadas e rodas de aço aro 15. É conforto e praticidade reunidos.

Se precisar de mais detalhes sobre valores específicos e descontos, é uma boa ideia visitar uma concessionária. Afinal, cada região pode ter suas particularidades, e você pode sair de lá bastante satisfeito com sua nova aquisição.