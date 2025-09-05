Rafael Cardoso nega rumores sobre participação em “A Fazenda 17”

Rafael Cardoso usou suas redes sociais para esclarecer rumores sobre sua participação na nova temporada de “A Fazenda 17”, programa da Record que estreia em 15 de setembro. As especulações começaram após uma postagem irônica de João Guilherme, conhecido por ter um desentendimento com o ator. Para pôr fim aos boatos, Rafael afirmou: “Isso não é verdade. Quero deixar bem claro que não estarei na fazenda. Entraram em contato com meu time, mas não abrimos negociação porque nunca foi de minha vontade”.

A 17ª edição do reality show será gravada em Itapecerica da Serra, em São Paulo, e contará com 24 participantes competindo por um prêmio de R$ 2 milhões. Este ano, uma novidade em relação às edições anteriores é a ausência do “Paiol”, uma dinâmica que costumava ocorrer no início do programa. O diretor do programa, Rodrigo Carelli, anunciou que haverá uma nova atração na primeira semana, que promete ser surpreendente: “De cara, eu posso dizer que não vai ter o paiol porque teremos uma novidade bombástica que substituirá essa dinâmica”.

Sobre os possíveis participantes, a lista oficial ainda não foi divulgada, mas vários nomes têm circulado nas redes sociais e na imprensa. Entre eles, incluem-se:

– Pepita (cantora)

– Eduarda Gutierrez (influenciadora)

– Rayane Figliuzzi (empresária e parceira do cantor Belo)

– Dinah Moraes (humorista)

– Jeniffer Castro (influenciadora)

– Martina Sanzi (ex-participante de “De Férias com o Ex Brasil”)

– Camila Loures (youtuber)

– Gabily (cantora)

– Juliana Oliveira (ex-assistente do programa “The Noite”)

– Israel Novaes (cantor)

– Jesus Luz (modelo e ex-namorado de Madonna)

– Luiz Otavio Mesquita (filho do apresentador Otávio Mesquita)

– Fernando Sampaio (ex-participante de “A Grande Conquista”)

– Nizam (ex-BBB)

– Edilson Capetinha (ex-jogador de futebol)

– Gustavo Rocha (influenciador)

– Fabiano Moraes (pai da influenciadora Viih Tube)

– Drico Alves (ator)

– Toninho Tornado (humorista)

O diretor Carelli comentou sobre as especulações e afirmou que muitos dos nomes ventilados realmente aparecem em listas divulgadas pela mídia. Contudo, ele alertou que nem todos os participantes citados são corretos. “Eu posso dizer que quase todo mundo que estará [na Fazenda 17] foi mencionado em algum momento [na mídia], mas o problema é que houve muita gente citada”, explicou.

Ele também revelou que o público pode esperar algumas surpresas, pois “dois ou três peões devem surpreender por não terem sido mencionados em nenhuma das listas até agora”. A revelação oficial dos participantes ocorrerá no dia da estreia do programa, em um formato mais tradicional, evitando que os nomes sejam conhecidos com antecedência.