Volkswagen reduz preço do Polo Highline 2026 em R$ 16 mil para PcD

O Volkswagen Polo Highline 2026 já está à venda, especialmente com uma oferta irresistível para quem precisa de um carro adaptado. Essa versão, voltada para pessoas com deficiência (PcD), é perfeita para quem busca conforto, economia e tecnologia a bordo. O período promocional vai até 31 de agosto, então é hora de se agilizar!

A versão de entrada, o Highline 170 TSI, tem um preço de tabela de R$ 131.650,00. Mas, com os benefícios para PcD, o valor despenca para R$ 115.490,74. Isso significa uma economia de impressionantes R$ 16.159,26. Se você já passou pela experiência de customizar seu carro, sabe que o preço final pode variar segundo opções e cores escolhidas.

Para garantir esse desconto, o processo é super simples, mas é preciso estar atento. Você vai precisar de alguns documentos, como exames que comprovem a deficiência, além de um laudo médico assinado por alguém que esteja habilitado pelo Detran. Depois, é só realizar uma avaliação em clínica credenciada, e pronto, você pode seguir com a compra!

Falando em documentos, aqui vão alguns que você vai precisar para fazer a solicitação da isenção de IPI:

– Termo de curatela, se a compra for em nome de alguém com mais de 18 anos sem capacidade legal.

– Formulário de solicitação de isenção de IPI, disponível na Receita Federal.

– Laudo Médico e CNH especial, ambos em duas cópias autenticadas pelo Detran.

– Cópias autenticadas de CPF, RG, título de eleitor e comprovante de residência.

– Cópia simples das duas últimas declarações do Imposto de Renda ou comprovante de isenção, se não declarar.

– Comprovante de regularidade das contribuições ao INSS.

Agora, vamos falar do que realmente importa: a performance do Polo! O motor 1.0 turbo, conhecido como 170 TSI, entrega entre 109 e 116 cv de potência e torque generoso de 16,8 kgfm. Ele vem sempre com câmbio automático de seis marchas. Para quem gosta de saber quanto vai gastar de combustível, o consumo é bem interessante: pode chegar a 10,9 km/l com etanol e 15,7 km/l com gasolina em estrada. Já na cidade, os números são um pouco mais modestos: 9,3 km/l (E) e 13,5 km/l (G).

Em termos de espaço, o Polo 2026 não mudou. Ele continua com 4,07 metros de comprimento, 1,75 m de largura, 1,47 m de altura e 2,57 m de entre-eixos. O porta-malas tem capacidade para 300 litros, então pode ter certeza que cabe tudo o que você precisa, seja para a próxima viagem ou para as compras do mês.

Aliás, falando em vendas, o Polo segue firme na liderança deste ano. Até o dia 26 de agosto, foram 11.014 unidades emplacadas. Vem logo atrás a Fiat Strada, com 9.758, mostrando que a concorrência está acirrada. O Fiat Argo ocupa a terceira posição com 7.959 emplacamentos.

O que não falta no Polo Highline são itens de conforto e tecnologia. Ele vem com sensores de estacionamento (tanto dianteiros quanto traseiros), sistema Start-Stop, uma central multimídia “VW Play” com tela touchscreen de 10,1”, painel digital de 10,25” e rodas de liga leve de 16”. Sem contar o ar-condicionado digital “Climatronic”, bancos com revestimento premium e um baita carregador para celular por indução.

Se você é um apaixonado por carros e busca um hatch que combina estilo, custo-benefício e tecnologia, o Polo Highline pode ser a escolha certa.