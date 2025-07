Volkswagen reduz preço do Nivus Highline em R$ 29.036 para PcD

O Volkswagen Nivus Highline é a versão mais completa que temos no Brasil, só perdendo para a esportiva GTS. E ele não decepciona quando o assunto é pacote de equipamentos. Porém, um ponto que pode chamar a atenção é o tamanho do porta-malas, que tem 415 litros. Comparando com o Fiat Fastback, que garante 516 litros, o Nivus acaba ficando em desvantagem nesse aspecto.

Agora, para quem está de olho neste modelo, tem uma novidade bem legal: durante julho, a Volkswagen está oferecendo condições especiais para pessoas com deficiência (PcD). Isso significa que você pode aproveitar a isenção total do IPI e ainda um bônus extra. Vale a pena conferir!

Se o seu interesse foi despertado, não perca tempo. Visite uma concessionária Volkswagen e pergunte sobre toda a documentação necessária, quais condições de saúde dão direito ao benefício e, claro, detalhes sobre entrega e financiamento. Afinal, é sempre bom estar bem informado, especialmente em uma compra tão importante como um carro.

Falando em vendas, o Nivus teve um desempenho bacana em junho de 2025, com 4.791 unidades vendidas. Mas quem levou a melhor foi o Fiat Fastback, que vendeu 4.930 unidades. O Citroën Basalt também subiu nas vendas, mas ainda está longe dos líderes, com 1.565 emplacamentos.

Agora, vamos falar do que realmente encanta no Nivus Highline. Ele vem cheio de tecnologia, começando pelo painel digital de 10,25 polegadas. Conta também com rack de teto prata, rodas de liga leve escurecidas de 17 polegadas, além de sensores de chuva e de estacionamento, tanto na frente quanto atrás. O sistema multimídia é sensacional, com uma tela chamada “VW Play Connect” e entradas USB tipo C na frente e atrás — ótimo para quem costuma viajar com a família e precisa recarregar os celulares!

E na hora de manobrar, a câmera de ré facilita muito as coisas. Com faróis de LED e lanternas traseiras também em LED, o Nivus não passa despercebido. Os detalhes como o apoio de braço central e o espaço para guardar pequenas coisas fazem diferença para quem passa muito tempo ao volante.

E não para por aí! O Nivus Highline vem equipado com ar-condicionado automático “Climatronic”, seis alto-falantes, bancos com acabamento premium e até carregador de celular sem fio. Para quem carrega crianças, o sistema de fixação para cadeirinhas (ISOFIX e Top Tether) é um item de segurança e conforto.

Em termos de preço, a versão Highline 200 TSI está com um valor sugerido de R$ 160.790 para o público em geral. Para o público PcD, o preço cai para R$ 131.753,71, resultando em um desconto de R$ 29.036,29. Detalhe importante: os preços podem variar conforme a região, então é bom ficar atento.

Dá para imaginar como o Nivus Highline pode complementar suas aventuras nas estradas, mantendo todos conectados e confortáveis. Quem já enfrentou trânsito pesado sabe como contar com um câmbio esperto e tecnologia ao alcance das mãos faz toda a diferença!