Camila Morgado é cotada para vilã em novela da Globo

A vilã da nova novela “Lá na Minha Terra” está se tornando um dos papéis mais esperados da próxima trama das 18h da Globo. A personagem é fundamental, pois atua como contraponto a Rosenda, interpretada por Dira Paes, e surge no momento em que a história do marido desaparecido de Rosenda também se desdobra.

Recentemente, a atriz Camila Morgado se tornou uma das principais candidatas ao papel. Ela está em conversações com a emissora sobre a possibilidade de integrar o elenco da novela, que é escrita por Mario Teixeira e dirigida por Allan Fiterman.

Essas negociações surgem após tentativas anteriores de escalar outras atrizes. Paolla Oliveira foi convidada, mas as conversas não avançaram. Antes dela, Carolina Dieckmann também foi abordada, mas acabou recusando a proposta.

Na trama, a personagem Rosenda chega a São Paulo acompanhada de seus quatro filhos em busca de respostas sobre o desaparecimento de seu marido, que saiu do sertão nordestino e não voltou. Durante essa busca, ela descobre que o marido, interpretado por Eduardo Moscovis, está vivendo uma nova vida na cidade.

Camila Morgado, se confirmada no papel, interpretaria a mulher que agora está ao lado do marido de Rosenda, criando um embate direto entre as duas. Esse conflito deve gerar tensões dentro da família e revelar mágoas do passado que impactam a vida dos personagens.

Além de Dira Paes e Eduardo Moscovis, outros nomes já estão confirmados no elenco, como Alana Cabral, Gabriela Loran e Leandro Daniel. A novela, que está prevista para estrear em novembro, ocupará o horário atualmente destinado à trama “A Nobreza do Amor”. A Globo ainda precisa decidir quem será a atriz que dará vida à antagonista central, que promete transformar a busca de Rosenda em um verdadeiro confronto familiar.