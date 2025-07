Fiat Titano Endurance oferece desconto de R$ 43.334 para CNPJ

A Fiat Titano Endurance Multijet turbodiesel 2025/2026, na sua elegante cor branco Banchisa, está com uma promoção imperdível para os apaixonados por picapes que têm CNPJ e inscrição estadual ativos. A oferta é exclusiva para microempresas e produtores rurais, e não vale para pessoas físicas, PcD, taxistas ou outras empresas que não se enquadrem como microempreendimentos. Se você está pensando em adquirir uma, melhor correr, porque a promoção vai até 5 de agosto de 2025.

O preço normal da Titano é de R$ 233.990,00. Mas, com esse desconto especial, as microempresas podem levar a belezura por apenas R$ 190.655,05. Isso dá um descontos generoso de R$ 43.334,95! Vale lembrar que esses valores podem variar um pouco dependendo do estado, então sempre bom conferir.

Agora, falando em números de vendas, até 20 de julho de 2025, foram emplacadas 201 unidades da Titano. Para colocar isso em perspectiva: a Toyota Hilux dominou o mercado com 3.314 unidades, enquanto a Ford Ranger e a Chevrolet S10 fizeram 1.970 e 1.502 emplacamentos, respectivamente.

Recentemente, a Fiat apresentou a linha 2026 da Titano, que, embora mantenha o design que já conquistou muitos, chegou com algumas melhorias bacanas. Agora fabricada em Córdoba, na Argentina, a picape conta com um motor novinho, câmbio atualizado, direção elétrica e ajustes na suspensão.

Falando do motor, a versão Endurance vem equipada com um 2.2 turbodiesel Multijet, bem conhecido por ser robusto e confiável. Esse motor oferece 200 cv a 3.500 rpm e impressionantes 45,9 kgfm de torque a 1.500 rpm. Caso opte pela versão com câmbio manual, o torque é um pouquinho menor, em 40,8 kgfm. Um detalhe a se considerar é que, mesmo com o motor novinho, a capacidade de carga continua em impressionantes 1.020 kg, e o espaço na caçamba é de até 1.314 litros.

Com essa picape, você vai de 0 a 100 km/h em 9,9 segundos — uma melhora de 2,5 segundos em relação à versão anterior. Eu diria que isso faz diferença na hora de pegar uma estrada ou dar uma acelerada em uma ultrapassagem.

Na versão Endurance, você conta com uma série de itens que aumentam o conforto e a segurança. Tem protetor de cárter, retrovisores com ajuste elétrico, rodas de aço aro 17 com pneus 265/65 R17, e suspensão traseira com feixe de molas. E, para quem tem crianças, as fixações ISOFIX e Top Tether para cadeirinhas infantis são super úteis.

Claro, a segurança é uma prioridade, então a picape vem equipada com seis airbags, alarme de cinto desafivelado e um sistema de som com quatro alto-falantes. O ar-condicionado também é parte do pacote, além do carpete no assoalho e bancos do motorista com ajuste de altura. Um painel com computador de bordo de 3,5 polegadas garante que você tenha todas as informações na palma da mão.

Além de tudo isso, a picape oferece direção com assistência elétrica, controle eletrônico de estabilidade, freios a disco nas quatro rodas e até um estepe que é do mesmo tamanho das demais rodas. Para quem precisa levar carga, os ganchos para amarrar na caçamba e os ganchos dobráveis atrás dos bancos são um toque inteligente.

Com tantas melhorias, a Fiat Titano Endurance se coloca como uma opção bem interessante para quem busca uma picape que combina força, estilo e tecnologia. É um carro que promete não só trabalhar duro, mas também proporcionar momentos de prazer ao dirigir, seja nas estradas de terra ou na cidade.