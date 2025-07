Lista de 72 concursos abertos com 14.694 vagas disponíveis no país

Nesta semana, o caderno de Trabalho & Formação Profissional destacou uma lista com 72 concursos abertos, que totalizam 14.694 vagas disponíveis, além de opções para cadastro reserva. O cenário dos concursos varia entre diferentes esferas, com oportunidades tanto no nível federal quanto estadual e municipal.

Destaques Regionais

Distrito Federal:

No Distrito Federal, está em andamento um concurso que oferece 13 vagas. Além disso, há concursos específicos para a região Centro-Oeste, com sete seleções abertas totalizando 750 vagas. Nos conselhos regionais e municipais, sete concursos disponibilizam 53 postos vagos. Os certames de caráter nacional somam três concursos com 3.813 oportunidades de emprego. Já no nível estadual, a oferta é de 14 concursos com 6.513 vagas, enquanto os municípios oferecem 28 concursos e 2.785 vagas. Entre as universidades federais, há sete processos seletivos com um total de 355 oportunidades, e nos institutos federais, cinco certames abrem 206 vagas.

Concursos em Detalhes

Distrito Federal – Instituto Federal de Brasília (IFB)

Vagas: 1

1 Cargo: Professor substituto na área de inglês

Professor substituto na área de inglês Salário: Entre R$ 4.326,60 a R$ 8.050,29

Entre R$ 4.326,60 a R$ 8.050,29 Inscrições: Até 22 de julho pelo site.

Nacional – Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

Vagas: 13

13 Cargo: Agente temporário ambiental

Agente temporário ambiental Salário: Dois salários mínimos e meio, além de benefícios

Dois salários mínimos e meio, além de benefícios Inscrições: Até 20 de julho via e-mail.

Concurso Nacional Unificado

Vagas: 3.652 (2.480 imediatas e 1.172 para cadastro reserva)

3.652 (2.480 imediatas e 1.172 para cadastro reserva) Salário: Variável conforme o cargo

Variável conforme o cargo Inscrições: Até 20 de julho pelo site.

Marinha do Brasil

Vagas: 10

10 Cargos disponíveis: Diversas especialidades em eletroeletrônica e mecânica.

Diversas especialidades em eletroeletrônica e mecânica. Salário: R$ 1.414,82

R$ 1.414,82 Inscrições: Até 30 de julho no site.

Centro-Oeste – Câmara de Ladário (MS)

Vagas: 10

10 Cargos: Diversas funções, incluindo assessor jurídico e agentes administrativos.

Diversas funções, incluindo assessor jurídico e agentes administrativos. Salário: Entre R$ 2.272,99 a R$ 7.463,60

Entre R$ 2.272,99 a R$ 7.463,60 Inscrições: Até 20 de julho.

Vagas em Prefeituras e Câmaras

Diversas prefeituras pelo Brasil estão com concursos abertos:

Prefeitura de Missão Velha (GO) : 165 vagas em diversos cargos. Salários variam de R$ 1.412,00 a R$ 6.694,33 com inscrições até 1 de agosto.

Prefeitura de Francisco Beltrão (PR) : 44 vagas, salários entre R$ 1.518 a R$ 6.450,42, com prazos de inscrição até 4 de agosto.

Prefeitura de Ubatuba (SP): Abrindo 81 vagas para agente comunitário de saúde, inscrições até 7 de agosto.

Vagas em Universidades

As universidades também estão com processos seletivos abertos:

Universidade Federal do Acre : 32 vagas para diversos cargos e salários entre R$ 3.029,90 a R$ 4.761,96, com inscrições até 7 de agosto.

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP): 14 vagas em áreas variadas, remuneração de R$ 6.971,26 a R$ 9.295,09 até 7 de agosto.

Considerações Finais

As oportunidades em concursos públicos são diversas, oferecendo chances para diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação. É importante que os interessados fiquem atentos aos prazos de inscrição e às exigências de cada certame, uma vez que essas seleções oferecem estabilidade e benefícios atrativos na esfera pública.