Casa do Patrão deve continuar na Record em 2027

O reality show Casa do Patrão, apesar de ser considerado um dos maiores fracassos da televisão em 2026, deve continuar na programação até 2027. O programa, que vem enfrentando dificuldades em atrair audiência, ainda conta com um contrato que garante mais uma temporada.

Segundo informações confiáveis, o acordo entre a emissora e a Disney inclui a produção de quatro temporadas, com uma nova edição sendo lançada a cada ano. Até o momento, não há discussões sobre a possibilidade de encerrar esse vínculo.

Nos bastidores, a equipe do programa está animada com a possibilidade de mudanças significativas para a próxima temporada. A principal novidade em análise é o perfil dos participantes. A primeira temporada foi marcada por uma audiência aquém do esperado, e a produção está considerando a ideia de incluir anônimos entre os concorrentes, semelhante ao formato utilizado no Big Brother Brasil.

Desde que estreou em maio, Casa do Patrão tem registrado uma média de apenas 3 pontos de audiência na Grande São Paulo, frequentemente ocupando a terceira posição em termos de popularidade. Esse desempenho tem gerado pressão para que a segunda temporada traga melhorias que alterem essa situação.

A produção do programa é uma parceria entre a emissora e o serviço de streaming Disney+, e a atração é apresentada por Leandro Hassum. O programa é exibido diariamente na televisão aberta e também tem uma transmissão 24 horas no streaming. Caso o contrato permaneça válido, a segunda temporada está prevista para ser lançada em 2027 e deverá trazer mudanças para tentar melhorar a recepção do público.