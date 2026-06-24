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Novela das seis ganha força após jogos da Copa, diz Globo

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Globo vê novela das seis ganhar força ao entrar depois dos jogos da Copa
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A Nobreza do Amor Supera Coração Acelerado em Audiência

A novela A Nobreza do Amor, exibida às 18 horas, teve um desempenho destacado na quarta-feira, 17 de junho, alcançando 21,5 pontos de audiência na Grande São Paulo. Esse resultado foi superior ao de Coração Acelerado, que foi transmitida logo em seguida e obteve 21,3 pontos.

O sucesso da trama, que conta a história de Alika, interpretada por Duda Reis, coincide com a cobertura da Copa do Mundo. A novela passou a ser exibida após as partidas do torneio, o que trouxe uma nova dinâmica à grade da emissora. Essa mudança, influenciada pelo campeonato, tem beneficiado a novela das 18 horas, colocando-a em uma posição vantajosa no horário.

Desde o início do Mundial, em 11 de junho, A Nobreza do Amor acumulou uma média de 18,7 pontos em oito capítulos exibidos. Este resultado é superior à média geral da novela, que é de 17,3 pontos. A fase com o futebol acrescentou 1,4 ponto percentual ao desempenho da trama, representando uma alta de 8%. Na Grande São Paulo, cada ponto de audiência corresponde a cerca de 78.781 domicílios.

Enquanto isso, a faixa das 21 horas também se destacou com a novela Quem Ama Cuida, que registrou sua melhor média semanal, alcançando 22,6 pontos entre os dias 15 e 20 de junho. O crescimento dessa novela se deve a momentos de tensão na trama, especificamente o julgamento e a prisão da personagem Adriana, interpretada por Letícia Colin.

As mudanças causadas pelos jogos do Mundial afetaram a grade de programação de formas distintas. A Nobreza do Amor teve um aumento na audiência, enquanto Coração Acelerado enfrentou dificuldades, com uma repercussão abaixo do esperado. Essas variações evidenciam os desafios que as novelas têm enfrentado em meio à competição pelos espectadores durante o torneio.

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