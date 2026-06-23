Jornal da Globo atinge maior ibope em cinco anos com 15 pontos

Audiências de Televisão em Dia de Copa do Mundo

As transmissões da Copa do Mundo tiveram um impacto significativo nas audiências de televisão no Brasil. No dia 22 de junho de 2026, os jogos elevaram os índices de audiência na maioria das emissoras, especialmente na Globo, que se beneficiou da cobertura do evento esportivo.

O destaque foi o Jornal da Globo, apresentado por Bruno Tavares. A edição foi exibida em um intervalo entre as partidas, alcançando 15 pontos de audiência, o que representa o seu melhor desempenho em cinco anos. Esse resultado ocorreu em um período em que a Copa concentrava a atenção do público.

Por outro lado, a Band enfrentou dificuldades. O programa Apito Final registrou sua pior performance ao ser superado pela RedeTV!, em um cenário onde os jogos da Copa dominavam a programação. A ausência de eventos esportivos no canal foi um fator que contribuiu para a queda na audiência.

Na Record, a novela Coração de Mãe repetiu seu recorde de audiência, mostrando uma boa recuperação em relação aos números anteriores. A trama voltou aos níveis mais altos desde seu lançamento, o que demonstra o interesse do público.

Enquanto isso, a reprise de Avenida Brasil, exibida na Globo, não atingiu o desempenho esperado e continuou com números fracos, mesmo com a movimentação gerada pelos jogos da Copa. Isso sugere que a produção pode estar perdendo público, mesmo em uma data com grande visibilidade como a da Copa.

Números de Audiência

Aqui estão alguns dos números de audiência na Grande São Paulo para o dia 22 de junho:

Globo:

Bom Dia SP: 7,6 pontos

Jornal Hoje: 11,1 pontos

Jornal Nacional: 20,1 pontos

Jornal da Globo: 13,0 pontos

Record:

Balanço Geral Manhã: 1,6 pontos

Cidade Alerta: 3,5 pontos

Coração de Mãe: 7,0 pontos

SBT:

Primeiro Impacto: 2,7 pontos

Fofocalizando: 3,3 pontos

Band:

Jogo Aberto: 1,5 pontos

Jornal da Band: 2,4 pontos

RedeTV!:

A Tarde é Sua: 0,6 pontos

TV Fama: 0,9 pontos

Esses dados refletem o panorama da programação em um dia marcado pela Copa do Mundo, com a Globo destacando-se na audiência e a Band enfrentando desafios. As medições são um indicador importante de como o evento esportivo impacta os hábitos de consumo de televisão no Brasil.