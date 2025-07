Volkswagen Polo tem aumento de 10% e lidera ranking de julho

O Volkswagen Polo deu uma repaginada na linha 2026 e agora está disponível só em três versões, uma grande mudança em relação às sete opções que tínhamos antes. Muita gente achava que o hatch estava ficando para trás, ainda mais com o lançamento do Tera, mas o modelo surpreendeu e ganhou novos ares, principalmente por estar incluído no programa Carro Sustentável do Governo Federal.

Você sabia que o Polo Track é atualmente o carro de passeio mais vendido do Brasil? Pois é, de julho, ele teve um crescimento impressionante de 101% nas vendas comparado ao mês anterior. E mais: as visitas às concessionárias subiram 59%. Isso mostra que o pessoal realmente ficou mais interessado.

Com esses resultados, a Volkswagen está dominando as vendas no varejo em julho. Três modelos da marca estão entre os cinco mais vendidos: o Nivus em 2º lugar, o Polo em 3º e o novo T‑Cross na 5ª posição. Essa popularidade pode ser atribuída, em parte, às condições especiais do Feirão de Fábrica, que continua ativo e atraindo novos clientes.

Até 27 de julho, o Polo havia emplacado 10.417 unidades, mas isso representou uma queda de 9,6% em relação ao mês anterior. Contudo, no acumulado do ano, o hatch já soma 67.621 unidades vendidas, ocupando a segunda posição, logo atrás da Fiat Strada.

A performance em números

Dá uma olhada no desempenho do Polo mês a mês:

Janeiro: 5.801 unidades

5.801 unidades Fevereiro: 7.961 unidades

7.961 unidades Março: 8.120 unidades

8.120 unidades Abril: 10.932 unidades

10.932 unidades Maio: 12.911 unidades

12.911 unidades Junho: 11.492 unidades

De acordo com a Fenabrave, o Polo foi o carro mais vendido do primeiro semestre de 2025, com 57.217 unidades, seguido de perto pelo Volkswagen T-Cross e o Fiat Argo.

O que tem por baixo do capô?

A versão Track do Volkswagen Polo vem equipada com um motor 1.0 de três cilindros aspirado, sem turbo. Ele entrega 77 cv e 9,6 kgfm de torque com gasolina; e 84 cv e 10,3 kgfm com etanol. O câmbio é manual, com cinco marchas, uma opção prática para quem curte dirigir.

Já as versões Sense e Highline oferecem o mesmo motor 1.0, mas com turbo e injeção direta. Isso leva a potência para 109 cv com gasolina e 116 cv com etanol, e o torque salta para 16,8 kgfm, independentemente do combustível, com um câmbio automático de seis marchas.

Vamos falar de preços?

E em se tratando de preços para a linha 2026, aqui está o que você pode esperar:

Track: R$ 84.445

R$ 84.445 Sense: R$ 107.990

R$ 107.990 Highline: R$ 120.240

Você está pensando em trocar de carro? O Polo, com essa nova roupagem, pode ser uma excelente escolha para quem quer um hatch confiável e moderno.