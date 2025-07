Nova onda de calor e umidade atinge Nova York esta semana

Os moradores de Nova York devem se preparar para mais uma conta de luz elevada no próximo mês, pois uma nova onda de calor e umidade está prevista para a cidade esta semana.

O Serviço Nacional de Meteorologia emitiu um aviso de calor para Nova York, alertando sobre temperaturas que podem chegar a até 40 graus Celsius. Esse alerta é válido para segunda e terça-feira e adverte que a sensação térmica pode ser até mais intensa, atingindo 41 graus.

Segundo a notificação da cidade, essas condições climáticas representam riscos à saúde. Os grupos mais vulneráveis são aqueles sem ar-condicionado, pessoas com doenças crônicas e trabalhadores que ficam expostos ao calor intenso.

O calor deve começar a se intensificar na noite de domingo, estendendo-se até, pelo menos, quarta-feira. Durante esse período, o aviso de calor permanecerá ativo. Além de Nova York, Estados como Nova Jersey, Connecticut, Rhode Island e Massachusetts também estão sob esse alerta.

Na região sul de Nova Jersey, próxima a Filadélfia, a sensação térmica pode atingir entre 38 e 41 graus. A cidade de Boston, que também enfrenta um aviso de calor, deve experimentar temperaturas na casa dos 36 a 38 graus.

A partir de segunda-feira, o calor começará a se espalhar para o sul e o oeste dos Estados Unidos, com a possibilidade de recordes de temperatura em cidades como Gainesville, na Flórida; Denver, no Colorado; Nova Orleans, na Louisiana; e Charlotte, na Carolina do Norte.

Uma frente fria deve chegar na noite de quarta-feira, trazendo possíveis chuvas que podem amenizar o calor intenso do início da semana.

No total, cerca de 123 milhões de pessoas estão sob alertas de calor nos Estados Unidos até o meio da semana, com algumas áreas mantendo os avisos até quarta-feira. No domingo, o calor já afetava as regiões das Planícies e do Sudeste do país, com a sensação térmica chegando a 43 graus.

Diversas cidades se aproximaram de seus recordes históricos de temperatura no domingo, incluindo Denver, Savannah, Jacksonville, Miami, Orlando, Charlotte e Charleston.