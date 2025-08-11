Chery e Huawei começam a produzir o SUV Luxeed R7 na China

A produção em massa do novo SUV fastback Luxeed R7 já começou na China, logo após a pré-venda que rolou a partir do dia 8 de agosto. Esse carro é fruto da parceria entre a Chery e a Huawei, e será oferecido em duas versões: uma 100% elétrica (BEV) e outra com extensor de autonomia (EREV).

O gerente de produto da Luxeed, Lan Tian, confirmou que o R7 está sendo fabricado na moderna “Luxeed Super Factory”, localizada em Wuhu, na província de Anhui. Essa fábrica é um verdadeiro espetáculo, com mais de 90 mil metros quadrados, equiparada com mais de 600 robôs e tecnologia 5G. Sabia que essa planta tem a capacidade de produzir até 300 mil veículos por ano? Impressionante, né?

### Um Design Que Impressiona

O Luxeed R7 não é só mais um SUV. Ele passou por mudanças significativas no design, com uma frente mais arrojada, para-choque remodelado e até uma nova cor verde, para chamar a atenção. Com medidas robustas, ele tem quase cinco metros de comprimento e é mais largo que muitos concorrentes, batendo até o BMW X6 em tamanho.

E para quem se importa tanto com o interior quanto com o exterior, ele tem um painel digital moderno e uma tela central sensível ao toque de 16,1 polegadas. É como ter um tablet gigante no painel! O volante oval, 21 alto-falantes e até um refrigerador para bebidas completam as inovações que prometem elevar o conforto. Já pensou em dar aquela relaxada num engarrafamento ao som de um bom som, enquanto a água geladinha está ali a poucos cm de você?

### Tecnologia de Segurança de Ponta

Na parte de segurança, o R7 vem equipado com o sistema Huawei ADS 4. Isso inclui LiDAR, cinco radares de ondas milimétricas, onze câmeras e doze radares ultrassônicos. Tudo isso ajuda a tornar a experiência de dirigir mais segura e assistida. Afinal, quem não gostaria de ter um ajudante high-tech para navegar no trânsito caótico das grandes cidades?

### Motorização e Performance

Falando da motorização, a versão BEV conta com um motor elétrico traseiro que entrega 215 kW, o que equivale a 288 cv. E se você optar pela versão AWD, a potência chega até impressionantes 365 kW (489 cv)! As baterias têm capacidade que varia de 82 a 100 kWh, garantindo uma autonomia de até 802 km, segundo o ciclo CLTC. E para quem precisa de ainda mais alcance, a versão EREV é uma ótima alternativa, oferecendo até 382 kW (512 cv) com um extensor de autonomia que permite percorrer mais de 1.500 km!

### Preço e Expectativa

O preço inicial do Luxeed R7 é de 268 mil yuan, algo em torno de 37,3 mil dólares. O lançamento oficial está agendado para a próxima semana, com entregas já previstas para as lojas HIMA na China. Com toda essa tecnologia e design, é difícil não sentir um frio na barriga só de imaginar como seria dirigir esse SUV pelas nossas estradas. A Chery, com o Tiggo 4 Hybrid recentemente lançado na Austrália, também mostra que a motorização híbrida e elétrica está em alta, e a concorrência nesse setor só tende a aumentar.