Volkswagen Polo lidera vendas e supera Fiat Strada em junho

A Volkswagen decidiu dar uma repaginada na linha Polo para 2026, mantendo apenas quatro versões no portfólio. Essa mudança visa facilitar a escolha para quem busca um hatch e ao mesmo tempo dar espaço para um novo integrante da família: o Tera, um SUV compacto que promete fazer sucesso nas concessionárias a partir de maio. Agora, o Polo está mais enxuto e suas opções são bem distintas entre si, o que certamente interessa aos apaixonados por rodas.

A redução das opções do Polo não é por acaso. A ideia é evitar que ele brigue diretamente com o Tera, que chega com um visual bem atraente e foi posicionado entre o próprio Polo e o Nivus. Essa estratégia parece bem pensada, já que cada modelo tem seu espaço garantido na garagem dos brasileiros.

Falando em vendas, mesmo com a chegada do Tera, o Polo não perdeu sua popularidade. No final de junho, ele garantiu o primeiro lugar no ranking de carros mais vendidos, emplacando 11.492 unidades, bem na frente da Fiat Strada, que ficou com 11.474. O T-Cross também não ficou de fora dessa briga, ocupando o terceiro lugar entre os SUVs, com 8.629 unidades vendidas. Quem realmente acompanha o mercado sabe como essas disputas são acirradas!

No topo da lista, além do Polo e da Strada, temos o Fiat Argo em quarto lugar (7.235 unidades), seguido pelo Hyundai HB20 (6.917) e o Chevrolet Onix (6.782). Essa turma está sempre firme na preferência do público. Na sequência, vêm o Hyundai Creta (6.415), Fiat Mobi (6.347), Honda HR-V (6.179) e o Toyota Corolla Cross, que fecha a lista com 5.335 unidades.

De acordo com a consultoria Jato Dynamics, o mês de junho trouxe números animadores para o mercado brasileiro, com 201.308 carros e comerciais leves vendidos, um crescimento de 0,3% em relação ao mesmo mês do ano anterior. Isso demonstra que a paixão por carros está firme e forte!

O Polo 2026 continua com duas boas opções de motorização. Nas versões de entrada, temos o motor 1.0 MPI com 84 cv e torque de 10,3 kgfm. Para quem busca um pouco mais de fôlego, as versões TSI vêm com 116 cv e torque de 16,8 kgfm. Um bom desempenho que promete agradar, principalmente em trechos urbanos ou em viagens.

Essas mudanças são um indicativo de que o Polo vai continuar firme como o único hatch da Volkswagen em solo brasileiro. A ideia aqui é oferecer modelos bem definidos para públicos diversos, enquanto o Tera se prepara para brilhar no crescente mercado de SUVs. É sempre interessante ver como as montadoras se adaptam às demandas do consumidor.