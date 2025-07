Inmet alerta para chuva no RJ e frio persiste no Centro-Sul

Atenção para o Clima: Frente Fria e Alertas de Chuva e Frio no Brasil

Nesta quarta-feira, uma frente fria continua a afetar o Centro-Sul do Brasil, resultando em temperaturas bem mais baixas em diversas regiões. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas sobre os riscos de geadas e onda de frio no Sul, e também sobre o acúmulo de chuvas no estado do Rio de Janeiro.

No Sudeste, as temperaturas no Rio de Janeiro variam entre 19°C e 21°C, com previsões de chuvas frequentes. O Inmet alerta para a possibilidade de grandes volumes de chuva na Baixada Fluminense, região serrana e parte do Norte Fluminense. Em todo o estado, são esperados acúmulos de até 50 mm, afetando também cidades da Costa Verde, como Angra dos Reis e Paraty, além do litoral norte de São Paulo.

No Sul do Brasil, os efeitos da onda de frio são intensos. Em Porto Alegre (RS), a mínima prevista é de 1°C, enquanto Curitiba (PR) deve registrar 5°C e Florianópolis (SC) temperaturas de 13°C. As máximas na região serão de 13°C em Porto Alegre, 7°C em Curitiba e 15°C em Florianópolis. Meteorologistas indicam que a massa de ar frio deve persistir nos próximos dias, aumentando a probabilidade de geadas.

Na região Centro-Oeste, a onda de frio se mantém. As menores temperaturas esperadas incluem 9°C em Campo Grande, 11°C em Cuiabá, 13°C em Brasília e 14°C em Goiânia. Não há previsões de chuva na região, caracterizada por uma grande amplitude térmica, com máximas alcançando até 28°C em Goiânia.

No Nordeste, o Inmet também emitiu um alerta de chuvas em parte do litoral, afetando os estados de Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. As capitais, como Maceió, Recife, João Pessoa e Natal, estão sob este risco de chuva.

A previsão para a região Norte do Brasil aponta chuvas mais intensas no norte do Amazonas, Roraima e algumas partes do Amapá e Pará. As condições climáticas, com calor e umidade, favorecem a formação de nuvens de chuva, principalmente à tarde.

Os alertas do Inmet estão ativos para 9 dos 26 estados brasileiros, que incluem:

Alagoas: potencial acumulado de chuva;

Paraíba: potencial acumulado de chuva;

Paraná: onda de frio e potencial geada e chuva;

Pernambuco: potencial acumulado de chuva;

Rio de Janeiro: acumulado de chuva e risco de geada;

Rio Grande do Norte: potencial acumulado de chuva;

Rio Grande do Sul: onda de frio e geada;

Santa Catarina: onda de frio e geada;

São Paulo: acumulado de chuva e potencial para geada.

A população deve ficar atenta às previsões e tomar cuidados necessários, especialmente em áreas afetadas pelas chuvas e pelo frio intenso.