Volkswagen Polo Highline disponível para PcD com desconto de R$ 16.159

O Volkswagen Polo Highline está com uma oportunidade imperdível para o público PcD. Durante todo o mês de julho, ele pode ser adquirido em vendas diretas, trazendo uma enorme lista de itens de série. E para quem precisa de um carro acessível, a versão topo de linha não decepciona. Com um porta-malas de 300 litros, é prático para as diversas situações do dia a dia.

As concessionárias Volkswagen prepararam um atendimento especial para ajudar nessa compra. Eles estão prontos para guiar os clientes em cada passo, desde a documentação necessária até as dúvidas sobre o modelo. E isso inclui orientações sobre prazos, opções de financiamento e tudo que você precisa saber para que a compra seja mais fácil.

A versão Highline 170 TSI tem um preço sugerido de R$ 131.650,00. Porém, olha só a boa notícia: para o público PcD, ele sai por apenas R$ 115.490,74! Isso significa uma economia de R$ 16.159,26, uma baita oportunidade para quem busca um carro cheio de tecnologia e conforto.

Falando em tecnologia, a lista de recursos desse modelo é de deixar qualquer apaixonado por carros animado. Ele vem com um painel de instrumentos digital de 10,25”, rodas de liga leve de 16″ e até mesmo sensor de chuva e crepuscular. Imagine dirigir em dias de chuva e ter esse sensor trabalhando para você! E quem não ama um carro que já vem com sistema de frenagem automática pós-colisão e monitoramento da pressão dos pneus?

Outro item que chama atenção é a central multimídia “VW Play”, que possui uma tela touchscreen de 10,1” e permite conectar seu smartphone sem complicações. Isso facilita muito na hora de colocar suas playlists para tocar enquanto você curte uma estrada ou enfrenta o trânsito do dia a dia.

E se você ficou na dúvida sobre conforto e segurança, o Polo Highline não deixa a desejar. Com ar-condicionado digital “Climatronic”, bancos de material premium, controle eletrônico de estabilidade, e até uma câmera de ré, é ideal para quem busca um carro seguro e prático. Além disso, o motor TSI oferece 116 cavalos de potência, tornando suas viagens mais emocionantes.

Se você já teve alguma experiência com marcha manual, sabe como um câmbio esperto faz a diferença na hora de desviar dos buracos ou aproveitar uma estrada vazia. E vale lembrar a importância de manter os pneus calibrados, especialmente em viagens longas, para garantir estabilidade e segurança.

Este Volkswagen Polo Highline é uma ótima opção para quem precisa de um carro moderno e acessível. Mesmo com toda essa tecnologia e conforto, o preço para PcD é mais que convidativo!