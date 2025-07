Citroën oferece desconto de R$ 25.850 no Basalt Feel 1.0 MT PcD

O Citroën Basalt Feel 1.0, na sua versão com câmbio manual e na elegante cor preta (Perla Nera), está chegando com uma oferta imperdível, especialmente voltada para quem tem alguma deficiência. Com um ano/modelo de 2025, esse carro pode ser adquirido exclusivamente por meio de vendas diretas. E olha só: já vem com isenção total do IPI e parcial do ICMS. Se você já dirigiu em um trânsito complicado, sabe como um bom carro faz toda a diferença.

Para garantir essa condição especial, o interessado precisa de um laudo médico, que pode ser emitido pelo Detran ou Ciretran da sua cidade. Esse documento comprova a deficiência física e justifica a necessidade de adaptações no carro. Depois disso, é só seguir com os trâmites para solicitar as isenções de impostos. Para o ICMS e IPVA, o pedido é feito na Receita Estadual; já o IPI e IOF têm que ser solicitados à Receita Federal. Um passo a passo que pode parecer chato, mas que vale super a pena!

O preço de tabela para a versão Feel 1.0 MT está em torno de R$ 118.290,00. Mas, para quem se enquadra na categoria PcD, o valor despenca para R$ 92.440,00. Isso representa um desconto de impressionantes R$ 25.850,00! E o melhor: esses valores podem variar de estado para estado, então é bom ficar de olho.

Equipamentos e Conectividade

Quando falamos de equipamentos, o Citroën Basalt Feel 1.0 MT não decepciona. Ele vem com uma porta USB do tipo A para recarga e dados e uma tomada de 12V no painel. Além disso, a segunda fileira tem duas portas USB de carregamento rápido, perfeitas para viagens longas com a família. E a segurança é prioridade: são 4 airbags (frontal e laterais) e um sistema de freios robusto com ABS, ESC, ASR e EBD – quem já fez uma frenagem brusca sabe que esses detalhes são cruciais.

A parte do conforto não fica atrás: ele possui ar-condicionado manual e rodas de liga leve aro 16″, com um design que dá aquele charme. E se você é fã de tecnologia, vai curtir a central multimídia Citroën Connect, que possui uma tela touchscreen de 10″ e permite espelhamento sem fio para Android Auto e Apple CarPlay. Para completar, o painel de instrumentos é digital e vem com uma tela TFT de 7″ – perfeito para quem gosta de modernidade.

Praticidade e Conforto a Bordo

Os bancos possuem um tecido confortável e inconfundível. O banco traseiro conta com apoio de cabeça ajustável para os três ocupantes e bancos rebatíveis, ideais para maximizar o espaço quando necessário. Ele também tem sistema ISOFIX e Top Tether, super prático para quem precisa instalar cadeirinhas. O Bluetooth garante que você permaneça conectado durante o trajeto, e a chave tipo canivete com abertura remota traz aquela mãozinha a mais no dia a dia.

Um detalhe que faz a diferença é a câmera de ré. Isso mesmo! Para manobras em estacionamentos cheios, é tudo que você precisa. E com vidros elétricos dianteiros e traseiros que contam com função “one touch” e anti-esmagamento, a vida fica mais fácil. Direção elétrica, luzes diurnas em LED (DRL) e sensor de pressão dos pneus (iTPMS) são outros mimos que tornam esse carro ainda mais atraente para quem passa horas na estrada ou no trânsito da cidade.

Conheça o Basalt Feel 1.0 MT

| Configurações | Preço geral | Preços para PcD | Descontos |

|—————-|——————|——————|—————–|

| Feel 1.0 MT | R$ 118.290,00 | R$ 92.440,00 | R$ 25.850,00 |

Se você está em busca de um carro que una conforto, tecnologia e um precinho camarada, o Citroën Basalt Feel 1.0 MT é uma escolha certeira. E com todos esses recursos, cada viagem vai se tornar uma experiência mais agradável e prática.