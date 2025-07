Fim do incentivo fiscal pode aumentar preço de carros elétricos nos EUA

A partir de 30 de setembro de 2025, os Estados Unidos vão começar a retirar gradualmente os incentivos fiscais para quem compra veículos elétricos. Para quem ama carros, esse é um assunto que merece atenção, pois pode alterar bastante o preço final dos modelos e, consequentemente, sua atração no mercado. Atualmente, os incentivos oferecem descontos de até US$ 7.500 em carros novos e US$ 4.000 em usados.

Um modelo que pode ser bastante afetado é o Chevrolet Equinox EV. Ele tem uma autonomia de 513 km e começa a ser vendido por cerca de US$ 33.600. Com o incentivo, o preço caía para aproximadamente US$ 24.100, tornando o carro bem mais atrativo. Sem esse benefício, é provável que muitos possíveis compradores se afastem, dado o aumento no custo. E olha que no universo dos elétricos, essa questão do preço pode fazer toda a diferença na hora de escolher.

No segundo trimestre deste ano, o Equinox EV se destacou, com 17.420 unidades vendidas, superando até mesmo toda a linha elétrica da Cadillac, que ficou com 11.795 vendas. Mas, com as mudanças que estão por vir, essa dinâmica pode mudar bastante. Vale lembrar que o setor já viu cortes assim antes. Alguns modelos já perderam incentivo por não atender às exigências de produção, o que levou montadoras a baixar preços ou até a mudar seus locais de fabricação para os Estados Unidos.

O fim desses incentivos também traz à tona uma discussão importante sobre o futuro dos elétricos no país. Sem o desconto, o desafio vai ser convencer os consumidores de que ainda vale a pena investir em um carro elétrico, mesmo que ele custe mais. Afinal, quem já enfrentou o trânsito, sabe como a economia a longo prazo de um elétrico é um ponto forte na hora de decidir.

Essa mudança já está prevista em uma nova legislação e pode abrir um capítulo novo no mercado automotivo americano. As montadoras vão precisar rever suas estratégias para que os modelos continuem acessíveis e competitivos. Então, se você está de olho em um carro elétrico, é bom se preparar para um cenário um pouco diferente nos próximos anos.