Volkswagen oferece desconto de R$ 18.935 no Polo Sense para PcD

O Volkswagen Polo Sense é uma ótima pedida para quem busca um carro com condições especiais para pessoas com deficiência, oferecendo isenção total de IPI e parcial de ICMS. É uma excelente oportunidade para garantir um modelo bem equipado e confortável.

Se você está pensando em aproveitar essa vantagem, o primeiro passo é acessar o Portal SISEN, onde você conseguirá solicitar a isenção do IPI de forma totalmente online. Fique atento, pois você vai precisar de alguns documentos, como RG, CPF, comprovante de residência, CNH especial, laudo médico e as autorizações necessárias.

Depois de obter a autorização, corre para a concessionária Volkswagen mais próxima. É lá que você preencherá os formulários e dará início à análise do seu pedido. Quando tudo estiver aprovado, é só aguardar a entrega do carro, que vai depender da produção e da disponibilidade na fábrica. Para fechar a isenção do ICMS, você deve fazer o pedido na Secretaria da Fazenda do seu estado.

O Polo Sense vem recheado de recursos que agregam conforto e segurança. Ele conta com painel digital de 8 polegadas, bancos com revestimento em tecido, rodas de aço aro 15 e sensores de estacionamento traseiros. Esses pequenos detalhes preparam o carro para o dia a dia, principalmente para quem pega muito trânsito, onde cada conforto faz a diferença.

E não podemos deixar de mencionar o sistema Kessy, que permite entrar no carro sem precisar retirar a chave do bolso. A partida é por botão, um toque moderno que combina com o que há de melhor na tecnologia automotiva. A central multimídia “VW Play”, com tela sensível ao toque de 10,1″, ainda permite espelhamento via App-Connect, super prático para quem usa smartphone.

No quesito conforto, o ar-condicionado com filtro, direção elétrica e volante multifuncional revestido em couro são apenas alguns dos itens que fazem do Polo Sense um carro agradável para qualquer viagem. Para as famílias, o carro ainda tem o sistema ISOFIX e o controle da pressão dos pneus, que pode evitar muitos problemas na estrada.

E, falando em espaço, o Polo não decepciona. Com um porta-malas generoso de 300 litros e um motor TSI que entrega 116 cv e 16,8 kgfm de torque, você tem um hatch que não só é bonito, mas também aguenta o tranco do dia a dia, seja para o trabalho ou passeios mais longos.

Vamos aos números? O preço de tabela do Polo Sense 170 TSI AT é de R$ 107.890,00, mas, como PcD, você paga apenas R$ 88.954,11 — uma economia de nada menos que R$ 18.935,89.

Se você está na faixa de compradores que pensa em segurança, conforto e economia, o Polo Sense é mesmo uma ótima escolha!