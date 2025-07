Toyota anuncia chegada do Yaris Cross ao Brasil em outubro

O Toyota Yaris Cross está prestes a desembarcar no Brasil! O lançamento oficial acontece em novembro, e as vendas nas concessionárias começam praticamente junto. Para quem também está de olho na Argentina, por lá a estreia acontece no dia 27 do mesmo mês. E o melhor de tudo: esse SUV compacto vai ser produzido na fábrica de Sorocaba, em São Paulo, uma verdadeira novidade que promete agitar o mercado. Para quem vai ao Salão do Automóvel de São Paulo, o Yaris Cross será uma das estrelas do evento.

Esse novo modelo faz parte de um investimento de mais de R$ 1,6 bilhão nas fábricas de Sorocaba e Porto Feliz, onde serão fabricados os motores. O Yaris Cross vem para substituir os antigos Yaris Hatch e Sedã, que vão dar tchauzinho em 2024. Ele será um pouquinho mais acessível do que o Corolla Cross, mas ainda assim traz um bom conjunto de atributos.

### Motorização e Desempenho

Agora, vamos ao que interessa: o que tem debaixo do capô? A grande estrela será a versão híbrida flex, que combina um motor 1.5 aspirado de 91 cv com um motor elétrico de 80 cv. O resultado é uma potência total de 115 cv, ideal para quem quer economia e desempenho. Todos os modelos devem vir com câmbio automático CVT, que é super suave. Para quem busca uma opção mais em conta, o Yaris Cross também deve ter versões com o motor 1.5 flex de 110 cv.

Se você já sentiu a frustração de ficar preso no trânsito, sabe a importância de ter um câmbio que responda bem. Um bom CVT pode fazer toda a diferença na experiência de dirigir!

### Preços e Concorrência

No Chile, onde o Yaris Cross já está disponível, os preços começam em 17.590.000 pesos (em torno de R$ 101 mil). No Brasil, as expectativas giram em torno de R$ 150 mil a R$ 200 mil. Com isso, ele vai encarar de frente concorrentes como o Volkswagen T-Cross, Jeep Renegade, Honda HR-V e Hyundai Creta. Os equipamentos prometidos incluem uma central multimídia de 10,1″, Android Auto e Apple CarPlay sem fio, além de seis airbags de série, tudo para garantir um passeio mais seguro e conectado.

### Dimensões e Espaço Interno

Falando em espaço, o Yaris Cross mede 4,31 m de comprimento, 1,77 m de largura e 1,61 m de altura, com um entre-eixos de 2,62 m. Isso o torna bem espaçoso, superando até o T-Cross nesse quesito. O porta-malas garante até 471 litros de capacidade, um número excelente para quem costuma viajar ou carregar muita coisa no dia a dia.

No interior, você pode esperar um bom acabamento e tecnologias que combinam com o que o mercado exige. Apesar do entre-eixos menor, a cabine promete conforto, focando em espaço para as bagagens. E atenção, porque quem seguir o cronograma de revisões na rede autorizada pode aproveitar a garantia estendida de até 10 anos, uma baita vantagem para quem se preocupa com manutenção.

### Plataforma e Expectativas Futuras

O Yaris Cross foi revelado na Ásia em 2023 e é construído sobre a plataforma DNGA, uma versão mais acessível da TNGA utilizada em modelos como o Corolla. Essa nova empreitada da Toyota no Brasil promete focar em eficiência e confiabilidade, com um pacote de equipamentos atrativo, exatamente o que um bom SUV precisa para brilhar em um mercado tão competitivo.

Quem é apaixonado por carros sabe que cada lançamento traz uma nova expectativa, e o Yaris Cross com certeza é um modelo que vai dar o que falar. As próximas semanas prometem ser bem emocionantes para os fãs da marca.