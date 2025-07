Volkswagen Nivus Highline tem desconto de R$ 16.800 com Fipe

O Volkswagen Nivus Highline está em destaque neste mês, oferecendo uma isenção total de IPI. Essa é uma ótima notícia para quem está pensando em trocar de carro, especialmente com o novo programa “Carro Sustentável” do governo. O legal é que, diferente das iniciativas anteriores, esse programa não tem um limite de valor fixo e considera fatores técnicos e ambientais para liberar o benefício. Isso é uma mão na roda, não é mesmo?

E não para por aí! A Volkswagen está ampliando as condições atrativas para algumas versões do Nivus. Para quem se empolga com economia, há desconto dobrado referente ao IPI e opções de financiamento com taxa zero. É uma tentativa interessante de trazer de volta o foco em modelos mais acessíveis, especialmente aqueles abaixo de R$ 80 mil, que andavam meio esquecidos.

Com um preço original de R$ 180.090, o Nivus Highline 200 TSI agora sai por R$ 163.290, com uma redução de R$ 16.800. A marca confirmou que essa nova faixa de preço vale em todas as 471 concessionárias espalhadas pelo Brasil. Isso sim é uma boa notícia para quem sempre teve o olho nesse SUV compacto!

Falando um pouquinho mais sobre o que o Nivus Highline tem a oferecer, ele vem com o motor 1.0 TSI, que entrega até 128 cv quando abastecido com etanol e 116 cv com gasolina. O torque, que é o que realmente importa na hora de acelerar, é de 20,4 kgfm. O câmbio automático de seis marchas é suave e a tração dianteira traz uma condução bem dinâmica, ideal para encarar tanto o trânsito da cidade quanto uma estrada aberta.

A lista de equipamentos também é bem completa. Você vai encontrar bancos com revestimento premium, carregador de celular por indução e cintos de segurança traseiros com três pontos para todos os ocupantes. Se você já tentou manobrar em um espaço apertado, vai achar a câmera de ré um verdadeiro auxílio! Ah, e a iluminação no porta-luvas e no porta-malas é um detalhe que faz a diferença à noite, não acha?

Outro ponto alto é a central multimídia VW Play Connect de 10,1″, que garante conectividade e acesso fácil às informações necessárias, além do painel digital de 10,25″. Imagina você dirigindo com tudo à sua mão, sem distrações.

E a segurança? O Nivus também não deixa a desejar. Com fixações ISOFIX para cadeirinhas, o modelo é uma mão na roda para quem tem crianças pequenas. Afinal, quem já pegou trânsito pesado sabe bem a importância de ter um carro que une conforto, segurança e tecnologia!

Se você está de olho em números, confira abaixo a tabela de preços atualizados do Nivus Highline no programa “Carro Sustentável” em julho de 2025:

Preços do Volkswagen Nivus Highline no programa “Carro Sustentável” em julho de 2025