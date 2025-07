Cariúcha se emociona e pede desculpas a Sonia Abrão

Durante a transmissão do programa “Fofocalizando”, nesta terça-feira (9), a apresentadora Cariúcha se emocionou e pediu desculpas publicamente a Sonia Abrão. A situação ocorreu após uma conversa no programa “De Frente com Blogueirinha”, onde Sonia lembrou de um episódio polêmico que aconteceu no Teleton do ano passado. Na ocasião, Cariúcha interrompeu Sonia durante uma homenagem a Silvio Santos, o que gerou críticas em relação à sua postura.

Em seu pedido de desculpas, Cariúcha reconheceu seu erro e disse que já havia se desculpado anteriormente. Ela fez questão de esclarecer que ninguém do SBT a direcionou a fazer isso, reafirmando sua responsabilidade. “Quando isso aconteceu, eu pedi desculpas em público. Eu tenho consciência que eu errei”, falou a funkeira, bastante emocionada.

A apresentadora também compartilhou que está em um período de aprendizado e que valoriza a chance de trabalhar com jornalistas no programa. Ao explicar sua atitude no Teleton, Cariúcha mencionou que sua reação foi motivada pela emoção de estar em um evento tão importante. “Eu sou tia de uma criança autista e, enquanto tantas crianças especiais gritavam meu nome, eu não ouvi você falando no microfone”, contou. Ela finalizou seu desabafo dizendo que está se esforçando para se tornar uma boa jornalista e pediu desculpas a Sonia com sinceridade.

O momento em que Cariúcha se emocionou e pediu perdão chamou a atenção dos telespectadores, trazendo à tona discussões sobre respeito e responsabilidade na mídia.