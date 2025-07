Volkswagen Nivus GTS tem desconto de R$ 22.160 para PcD

O Volkswagen Nivus GTS está de volta com uma super oportunidade para o público PcD. Para quem quer um carro esportivo e ainda aproveitar os benefícios dessa categoria, essa versão promete não decepcionar. Em julho, as promoções estão a todo vapor, com isenção de IPI e um bônus direto da fábrica que vai deixar muita gente animada.

De acordo com informações da concessionária Norpave, o Nivus GTS 250 TSI, que normalmente sai por R$ 179.990, pode ser adquirido por apenas R$ 157.829,99 para pessoas com deficiência. Isso resulta em uma economia significativa de R$ 22.160,01. Quem não gosta de um bom desconto, não é mesmo?

Além de ser mais acessível, o Nivus GTS entrega um baita desempenho. Sob o capô, ele vem com um motor 1.4 TSI, o mesmo que a gente já viu no Polo GTS, com potência de 150 cavalos e um torque de 25,5 kgfm. A transmissão é automática de seis velocidades e a tração é dianteira, o que deixa a dirigibilidade super ágil, ideal para quem encarar o trânsito das cidades ou até uma estrada mais livre.

O que vem de série neste esportivo?

Falando em itens de destaque, o Nivus GTS não economiza. Ele traz rodas de liga leve de 17″ escurecidas, um sistema de seleção de perfil de condução que favorece tanto o uso esportivo quanto o conforto, além de sensores de chuva e crepuscular. E não para por aí, vem com um sistema de alarme “Keyless”, que garante mais segurança, e ainda um sistema que reconhece o cansaço do motorista e alertas de distração. Quem passa horas ao volante sabe como dificulta a atenção.

E para deixar tudo mais estiloso, ele vem com o teto na cor Preto Ninja. O acabamento esportivo “GTS” é um charme a mais, e os seis airbags garantem a segurança de todos os passageiros — um fator essencial numa corrida mais empolgante.

Conforto e tecnologia

No quesito conforto e tecnologia, o Nivus GTS também dá um show. Ele conta com ar-condicionado com controle eletrônico, o que é uma mão na roda para aqueles dias quentes. Tem também um assistente de estacionamento (Park Assist), o que ajuda muito nas manobras em balizas apertadas. Pra completar, o carregamento do celular por indução é uma adição prática que muita gente vai adorar.

O carro ainda oferece controle eletrônico de estabilidade e tração, essenciais para quem gosta de uma condução mais esportiva, além de câmeras para facilitar as manobras. E quem dirige sabe como um bom espelho retrovisor é fundamental — eles vêm pintados em Preto Ninja, deixando o visual ainda mais agressivo e moderno.

Detalhes que fazem a diferença

As lanternas traseiras são em LED, com uma iluminação que dá um toque de sofisticação ao modelo. O painel de instrumentos digital de 10,25″ é super moderno e os bancos, com revestimento em couro sintético, garantem um toque premium. E para não deixar ninguém desconectado, o sistema de infotainment VW Play Connect com tela de 10,1″ traz internet exclusiva para o carro e uma série de funções adicionais.

Preços e configurações em julho

Se você está pensando em aproveitar essa oportunidade, confira as configurações e preços:

| Configuração | Preço Geral | Preço para PCD | Descontos |

|——————|——————|——————|——————|

| GTS 250 TSI | R$ 179.990,00 | R$ 157.829,99 | R$ 22.160,01 |

Se você está em busca de um carro que une estilo, desempenho e preço camarada, o Nivus GTS pode ser a escolha perfeita. Não dá para deixar passar!