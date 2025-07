McDonald’s relança lanche favorito após cinco anos

Após cinco anos fora do cardápio, o McDonald’s anunciou que o McCrispy Strips estará de volta aos Estados Unidos, com o relançamento previsto para 5 de maio de 2025. A notícia animou muitos consumidores que já aguardavam ansiosos pela volta deste item, considerado um dos mais populares da rede.

O McCrispy Strips é conhecido por suas tiras de frango empanadas, que são fritas até ficarem crocantes e saborosas. Este lanche, além de ser uma opção rápida e prática, pode ser consumido sozinho ou com molhos especiais, que agregam ainda mais sabor à refeição. Durante os anos em que não esteve disponível, muitos fãs do produto expressaram seu desejo de vê-lo novamente no cardápio, o que levou a empresa a reconsiderar a oferta.

O retorno do McCrispy Strips faz parte de uma estratégia do McDonald’s para se adaptar às preferências dos seus clientes e atualizar seu portfólio de produtos. Nos últimos anos, houve um aumento na procura por itens de frango nos restaurantes fast food, o que fez com que a rede percebesse o potencial de recuperar um produto com uma base de consumidores fiel.

A decisão de relançar o McCrispy Strips foi embasada em pesquisas de mercado que mostraram um crescimento na demanda por frango empanado. A empresa observou várias campanhas nas redes sociais que pediam a volta do lanche e concluiu que havia uma oportunidade no mercado.

A partir de maio de 2025, o McCrispy Strips estará disponível em todas as unidades do McDonald’s nos Estados Unidos. Os consumidores poderão escolher entre diferentes tamanhos de porções e também combos que incluem acompanhamentos como batatas fritas e bebidas. Para facilitar o acesso, o lanche estará incluído no cardápio digital da rede, permitindo que os pedidos sejam feitos por meio de aplicativos e plataformas de entrega.

O retorno do McCrispy Strips gera grandes expectativas tanto entre os consumidores quanto entre especialistas do setor alimentício. Espera-se que essa volta influencie positivamente as vendas do McDonald’s em 2025 e fortaleça a imagem da marca, mostrando que a empresa está atenta às preferências dos clientes.

Com esse relançamento, o McDonald’s reforça seu compromisso de inovar e acompanhar tendências no mercado de fast food, desejando atender aos gostos do público e manter a tradição de variadas opções em seu cardápio.