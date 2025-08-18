Volkswagen mostra teaser do T-Roc 2026 e novidades do T-Cross

Faltando menos de um mês para a sua estreia oficial, a Volkswagen deu uma palinha das primeiras imagens da nova geração do T-Roc. E adivinha? Esse SUV compacto de 2025 vai ser o primeiro da marca a trazer uma motorização híbrida completa, na mesma pegada que a Toyota. Com a Volkswagen investindo firme no Brasil até 2028, é bem provável que os próximos T-Cross e Nivus também venham com essa tecnologia HEV.

Lançado em 2017, o T-Roc chegou com tudo para competir no mercado em expansão dos SUVs compactos e, cá entre nós, rapidamente virou um dos favoritos. Ele só fica atrás do Tiguan nas vendas. Agora, essa segunda geração chega com um design mais moderno, linhas mais arrojadas, teto inclinado e uma inspiração no estilo esportivo que até lembra um Porsche, não acham?

E o que falar do novo sistema híbrido? Ele vai fazer o carro funcionar com motor a gasolina, motor elétrico ou combinar os dois sem precisar de recarga externa. Essa tecnologia é ótima tanto para os Estados Unidos, onde os híbridos estão virando uma passagem para os elétricos, quanto para a Europa e a América do Sul, onde a eficiência e a praticidade falam alto.

Mas não é só o T-Roc que vai se beneficiar dessa tecnologia. A Volkswagen garante que esse trem de força híbrido vai estar presente nas futuras gerações do Golf e do Tiguan. Eles também manterão opções no portfólio, como os híbridos-leves, híbridos plug-in e os elétricos, atendendo assim as demandas de diferentes mercados.

Recentemente, o chefe de design da Volkswagen, Andreas Mindt, compartilhou no Instagram a prévia do T-Roc com algumas hashtags, sinalizando que a revelação oficial será no Salão do Automóvel de Munique, que acontece entre 9 e 14 de setembro. E tem mais — nesse mesmo evento, o SUV elétrico ID.2X também será apresentado!

Embora ainda faltem detalhes sobre as versões, preços e o desempenho completo da motorização, a expectativa é que o novo T-Roc traga um motor 1.5 turbo, acompanhado de uma propulsão elétrica com baterias menores. Isso deve garantir que você consiga fazer trajetos curtos em modo totalmente elétrico, além de oferecer uma eficiência energética bem bacana para o dia a dia.