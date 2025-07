Volkswagen lança T-Cross Highline com desconto para PcD

Durante julho, a Volkswagen está dando uma forcinha para quem está de olho no T-Cross Highline. A marca lançou uma campanha especial voltada para o público PcD, oferecendo condições incríveis de compra. Para quem se encaixa nas regras de isenção de impostos, essa é uma oportunidade que vale a pena conferir!

O T-Cross Highline 250 TSI, que normalmente sai por R$ 191.990, pode ser adquirido por apenas R$ 161.188,63. Isso mesmo! Uma diferença de nada menos que R$ 30.801,37. Essa quantia já leva em conta a isenção total do IPI e um bônus adicional que vem direto da fábrica. Bacana, né? A concessionária Norpave confirmou esses valores, então dá para ficar tranquilo.

Se você está interessado, o primeiro passo é procurar uma concessionária Volkswagen perto da sua casa. Eles vão te dar todas as informações necessárias, desde a documentação que você precisa apresentar até os prazos para a liberação da isenção. Ah, e não esqueça de perguntar sobre as opções de financiamento — é sempre bom saber as parcelas!

O T-Cross Highline é uma ótima pedida. Ele vem cheio de equipamentos que tornam a experiência de dirigir ainda mais agradável. A começar pelos 6 airbags, que incluem frontais, laterais e de cortina — segurança em primeiro lugar. O ar-condicionado digital “Climatronic” com filtro de poeira e pólen garante que você e seus passageiros respirem de boa, mesmo nas estradas empoeiradas.

E quem nunca sonhou em ter um carregador de celular por indução? No T-Cross, você pode! Ele também traz um controle adaptativo de velocidade e distância, super útil para quem enfrenta trânsito pesado. A central multimídia VW Play Connect de 10,1″ com internet dedicada é perfeita para quem ama conectar o smartphone e curtir uma boa playlist enquanto dirige.

E as mídias de áudio? O modelo conta com 6 alto-falantes, que vão deixar qualquer tripulação animada durante as viagens. Além disso, tem controle eletrônico de estabilidade e tração, câmera de ré, detector de fadiga e direção elétrica. Todos esses itens fazem a diferença na hora de dirigir, especialmente em cruzamentos e em manobras.

Se você tem filhos pequenos, vai gostar do sistema de fixação para cadeirinhas infantis, o ISOFIX com Top Tether. Além da segurança, o T-Cross ainda traz iluminação ambiente, muito charmosa, e painel digital com tela de 10,25″, que deixa tudo mais moderno.

O acabamento interno é de bom gosto. Os porta com inserto em tecido, suportes de braço com material premium e os bancos com revestimento parcial em couro trazem um toque de sofisticação ao interior. O volante multifuncional também apresenta um acabamento premium e aletas para trocas de marcha, algo que sempre agrada quem curte pegar a estrada.

E não podemos deixar de mencionar as rodas de liga leve de 17″ e os sensores de estacionamento, que facilitam a vida na hora de estacionar em lugares apertados. O sistema Start & Stop e os vidros elétricos com função “one touch” são detalhes que fazem a diferença no dia a dia, principalmente para quem vive na correria da cidade.

Se você está pensando em um SUV que combine conforto, segurança e tecnologia, vale a pena dar uma olhada no T-Cross Highline. A oferta de julho é uma ótima oportunidade para quem se qualifica para a isenção.