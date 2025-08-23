Volkswagen Jetta GLI 2026 será lançado em outubro com 231 cv

O novo Volkswagen Jetta GLI 2026 está chegando ao Brasil e promete fazer barulho! Parte da nova investida esportiva da marca, ele chega para se juntar aos já conhecidos Nivus GTS e Golf GTI. Com lançamento programado para outubro, o Jetta GLI vem importado do México e, mesmo sem grandes mudanças na plataforma, promete manter a tradição de sucesso que suas gerações anteriores já conquistaram.

Quando a gente dá uma olhada nesse novo modelo, o visual chama a atenção logo de cara. A dianteira foi repaginada, com uma nova grade iluminada por LED e faróis que agora se conectam por uma barra luminosa. Isso traz um ar mais agressivo, ideal para quem curte um estilo mais esportivo. Na traseira, as lanternas estão com um design inovador, interligadas e com saídas de escapamento ovais que reforçam esse conceito.

Sob o capô, o Jetta GLI continua equipado com o confiável motor 2.0 TSI a gasolina, entregando nada menos que 231 cv e 35,7 kgfm de torque. E claro, tudo isso vem associado a um câmbio DSG de sete marchas, que muitos já conhecem pela agilidade. O desempenho é empolgante: dá pra chegar de 0 a 100 km/h em cerca de 6 segundos. E quem curte um passeio mais esportivo vai adorar as rodas de 18 polegadas com acabamento diamantado e os freios a disco nas quatro rodas, que garantem segurança e performance.

Por dentro, o Jetta GLI não decepciona. Ele traz um painel digital configurável de 10,2”, com uma central multimídia atualizado de 10,1” que agora se destaca no painel. Imagina o conforto de um ar-condicionado digital com duas zonas e comandos sensíveis ao toque? E os bancos, além de serem de couro, contam com ajustes elétricos, aquecimento e ventilação – tudo para deixar a experiência de dirigir ainda melhor.

E falando em conforto e segurança, a lista de equipamentos é de arrasar! Tem teto solar panorâmico, carregador por indução, alerta de ponto cego, frenagem de emergência, piloto automático adaptativo, sensores de estacionamento e até sistema de permanência em faixa. Ah, e o volante, feito em couro com base achatada, tem comandos sensíveis ao toque. Para quem passa muito tempo no volante, esses detalhes fazem toda a diferença.

Sem dúvida, o Jetta GLI 2026 é uma opção que promete agradar quem curte dirigir e ter um carro cheio de estilo, desempenho e tecnologia a bordo.