Por que algumas pessoas não apreciam música? Entenda a ciência

Italo Pastorini
Por que algumas pessoas não gostam de música? Descubra a explicação científica

Você já ouviu falar na anedonia musical? Esse termo se refere a uma condição que afeta uma parcela da população mundial, entre 3% e 5% das pessoas. Para quem tem essa condição, a experiência de ouvir música é bem diferente: ao invés de prazer e emoção, eles sentem uma reação neutra ou até mesmo nenhuma reação ao som das canções.

Para muitos, a música é uma forma poderosa de emoção, alívio e até diversão. No entanto, quem sofre de anedonia musical não consegue sentir essa alegria. Estudos recentes mostram que isso se deve a uma questão neurológica, sem relação com transtornos psiquiátricos. Vamos entender um pouco mais?

O que é anedonia musical?

A anedonia musical é uma dificuldade que impede algumas pessoas de vivenciar prazer ao escutar músicas. Isso acontece porque há uma conexão menor entre o córtex auditivo, que é responsável pelo processamento de sons, e o núcleo accumbens, uma região do cérebro ligada a sentimentos de prazer e recompensa.

Existem duas categorias de anedonia musical. A primeira é aquela em que a pessoa nunca teve danos cerebrais, mas mesmo assim não sente prazer ao ouvir música. Já a segunda ocorre após uma lesão neurológica que afeta a comunicação entre as áreas do cérebro envolvidas. Isso é curioso: as pesquisas mostram que, enquanto a música não ativa as áreas de prazer no cérebro dessas pessoas, recompensas financeiras, por exemplo, conseguem ativar essas mesmas regiões. Isso nos leva a refletir sobre como o cérebro processa diferentes formas de prazer.

Descobertas científicas

O estudo da anedonia musical não apenas revela como diferentes pessoas respondem emocionalmente, mas também abre portas para novas abordagens em áreas como dependências e distúrbios afetivos. Os cientistas seguem investigando para entender melhor os mecanismos que estão por trás dessa condição. Esses avanços prometem trazer novos conhecimentos sobre a experiência musical e como o cérebro humano reage a diferentes estímulos.

Explorar a anedonia musical nos ajuda a apreciar ainda mais a diversidade das experiências humanas. Afinal, a música é algo que nos conecta, e entender essas particularidades torna tudo mais interessante.

