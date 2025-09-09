Volkswagen Fox 1.6 é opção de usado a partir de R$ 20.900

O Volkswagen Fox, que chegou ao mercado em outubro de 2003, é um daqueles hatches que marcou presença, tanto no Brasil quanto em outros lugares. Com produção concentrada no Paraná e algumas montagens em São Bernardo do Campo e até na Argentina, o Fox conquistou corações por ser “compacto por fora e espaçoso por dentro”. Isso fez com que ele se tornasse uma referência em seu segmento, com quase 1,3 milhão de unidades vendidas por aqui.

Se você está pensando em adquirir um Fox 2005, boas notícias: tem várias oportunidades bacanas no mercado de usados. Na plataforma Mercado Livre, por exemplo, você pode encontrar modelos com motor 1.6 a partir de R$ 20.900. Não é todo dia que se vê um carro que, mesmo com duas décadas, entrega tanto conforto e praticidade para o uso diário.

Ao longo dos anos, a motorização do Fox evoluiu bastante. Nos primeiros dias, ele vinha com um motor 1.0 de 72 cv, mas rapidamente ganhou o famoso 1.6 EA111, que chega a 103 cv e 14,5 kgfm de torque e geralmente vem com um câmbio manual de cinco marchas. Depois, o Fox também ganhou versões com motores da família EA211, incluindo um 1.0 de três cilindros e um 1.6 16V de 120 cv, além do câmbio I-Motion, que foi uma grande novidade na época.

Quem já andou no Fox sabe que ele é pequeno por fora, mas o espaço interno é bem aproveitado. As medidas são parecidas com as do Gol daquela época — 3,83 m de comprimento, 1,64 m de largura e 1,54 m de altura, com um entre-eixos de 2,46 m. O teto alto e o para-brisa recuado criam uma sensação bem agradável de amplitude dentro da cabine. E o banco traseiro corrediço ajuda tanto no conforto dos passageiros quanto na capacidade do porta-malas, que pode ser uma mão na roda para viagens.

O estilo do Fox também ganharia algumas repaginadas ao longo do tempo. Foram três reformas visuais: a primeira em 2007, um facelift mais sério em 2009 e a última grande mudança em 2014. A versão Sportline, que era a mais completa, vinha equipada com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, tornando-se bem competitiva entre os hatches compactos da época.

Até hoje, um Fox 2005 é uma escolha bem interessante para quem busca um usado confiável e com bom custo-benefício. O espaço interno, a mecânica robusta e os preços acessíveis fazem dele um dos hatches mais equilibrados da sua categoria, mesmo após todos esses anos de estrada.