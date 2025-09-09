Mundo Automotivo

Motos mais vendidas até 8 de setembro de 2025, segundo Fipe

Diego Marques
As motos mais vendidas até dia 8 de setembro de 2025
Crédito da imagem: Honda

A Honda CG 160 segue como a grande campeã entre as motos mais vendidas no Brasil, com um impressionante número de 12.389 unidades emplacadas até 8 de setembro. Essa moto, que dispensa apresentações, é a escolha de muitos por conta da sua durabilidade e bom desempenho, perfeito para o dia a dia nas cidades e até em viagens curtas.

Logo atrás dela está a Honda Biz, que não ficou muito atrás, com 6.372 vendas. Essa scooter é uma verdadeira queridinha, especialmente entre quem busca praticidade e um design mais descolado. Para quem já entrou em um trânsito pesado, sabe como uma moto pode fazer a diferença na hora de se deslocar, não é mesmo?

E não podemos esquecer da Honda Pop 110i, que também se destaca, com 5.560 emplacamentos. Esse modelo é ideal para quem está começando a pilotar ou apenas precisa de um meio de transporte leve e ágil. Para quem gosta de um bom passeio, a quarta posição fica com a Honda NXR 160 Bros, que teve 5.117 unidades vendidas, aproveitando bem as ruas e trilhas.

A Sport 110i aparece na quinta posição com 2.379 vendas, sendo a primeira moto fora da linha Honda a entrar na lista. É uma escolha que oferece uma excelente relação custo-benefício para quem anda muito pela cidade. Para fechar o top 6, temos a Yamaha YBR 150, que chegou a 2.259 unidades vendidas, mostrando que a concorrência é forte.

Agora, vamos dar uma olhada nas que vêm logo abaixo. A Honda CB 300F ocupa a sétima posição com 1.671 unidades. Ela é a escolha perfeita para aqueles que buscam um pouco mais de potência e conforto para longas distâncias. Em oitavo lugar, a Honda PCX 160 teve 1.354 vendas, um modelo que combina estilo e tecnologia, especialmente para quem gosta de receber aquele carinho extra nas ciclovias da cidade.

A Yamaha Fazer 250, na nona posição, com 1.294 unidades, é uma ótima opção para quem busca um pouco mais de esportividade. E finalizando a lista das dez mais vendidas, encontramos a Shineray XY 125, que emplacou 1.218 unidades. Essa moto é uma boa alternativa para quem busca um meio de transporte econômico.

As motos estão sempre a postos para facilitar a vida do brasileiro, e essas favoritas mostram bem o que o mercado tem a oferecer. De mobilidade ágil no dia a dia a passeios mais longos, sempre tem uma moto perfeita para cada necessidade.

