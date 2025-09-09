Estádio icônico do Brasil receberá reforma de R$ 500 milhões

O estádio La Bombonera, famoso por abrigar o Boca Juniors em Buenos Aires, Argentina, está prestes a passar por uma grande transformação. Sob o comando de Juan Román Riquelme, a ideia é aumentar a capacidade do estádio, que atualmente comporta 54 mil pessoas, para impressionantes 83 mil lugares.

As reformas estão previstas para começar entre o final de 2025 e o início de 2026. O bom é que, mesmo com as grandes mudanças, não será necessário comprar terrenos ao redor. O objetivo é modernizar e ampliar La Bombonera, sem perder sua essência histórica. O valor estimado da obra gira em torno de US$ 100 milhões, ou cerca de R$ 541 milhões.

Detalhes do projeto

As melhorias incluem a demolição de arquibancadas na Rua Iberlucea, onde novos setores serão construídos. Também está nos planos adicionar um teto ao terceiro nível do estádio e criar novos camarotes, aumentando de 86 para 240. Além disso, a área ao redor do estádio vai receber uma revitalização com nova pavimentação e iluminação, tudo para proporcionar mais conforto aos torcedores.

O campo de jogo será deslocado em direção à Rua Irala, permitindo mais espaço para os espectadores. Para aprimorar a experiência visual, um sistema de tela de LED em formato de anel de 360 graus será instalado. Os bancos de reservas e as áreas de imprensa também serão reposicionados, seguindo as orientações da FIFA para um ambiente mais eficiente e moderno durante os jogos.

Mudança temporária

Durante o período das obras, que deve durar entre 3 e 6 meses, o Boca Juniors terá que jogar em estádios alternativos. O Estadio Único de La Plata, o Nuevo Gasómetro e o Estadio José Amalfitani estão sendo considerados como possíveis locais.

Um dos desafios enfrentados foi remover La Bombonera da lista de bens históricos protegidos. Essa remoção aconteceu em 2024, permitindo que as reformas avançassem sem impedimentos legais.

Perspectivas

Com as verbas necessárias já garantidas, o Boca Juniors planeja, em breve, apresentar todos os detalhes do projeto. Essa reforma tem tudo para solidificar a imagem de La Bombonera como um dos estádios mais emblemáticos do futebol sul-americano. Além de expandir a capacidade, as melhorias prometem oferecer uma experiência mais moderna e confortável, tanto para torcedores quanto para os jogadores.