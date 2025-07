Volkswagen faz recall de mais de 16 mil veículos

A Volkswagen acaba de anunciar um recall envolvendo 16.510 veículos ao redor do mundo. O problema está no gerador de gás do airbag frontal do passageiro, e a falha pode comprometer sua operação. Em casos mais extremos, isso pode até resultar na ruptura da estrutura, trazendo riscos sérios de ferimentos. É uma situação que merece atenção!

Os modelos afetados incluem o Polo, Passat, Taigo, ID.7, ID.7 Tourer e ID.Buzz. Um detalhe importante é que a montadora ainda não informou quais anos de fabricação estão nessa lista. Tem carro que nem entrou na mão do cliente ainda, e já vai passar pelo reparo antes da entrega. E para os aficionados por novidades, tem o ID.2 que foi flagrado testando com uma carcaça que lembra o Polo.

A montadora já está alertando os donos dos carros para não usarem o banco do passageiro da frente até o conserto ser feito. O bom é que a manutenção será realizada gratuitamente nas concessionárias autorizadas e deve levar entre uma a três horas. Sabe quando você vai ao mecânico e parece que a espera nunca acaba? Nesse caso, pelo menos você vai sair com um carro mais seguro.

A falha foi detectada durante testes internos de segurança, mas ainda segundo a Volkswagen, não há registros de acidentes ou ferimentos relacionados a esse problema. Isso é um alívio, mas vale sempre ficar atento. Por falar em atenção, outra marca que também está chamando a atenção é a Volvo, que convocou mais de 11.500 veículos devido a uma falha no software de frenagem.

A VW está entrando em contato com os proprietários para agendar o reparo. Se você for um dos afetados e tiver alguma dúvida, vale a pena procurar sua concessionária.

Vale lembrar que este não é o primeiro Recall relacionado a airbags da Volkswagen. Em novembro de 2024, a marca teve que chamar mais de 114 mil veículos nos EUA por problemas com os insufladores da Takata, que poderiam explodir em condições de calor e umidade. Então, fica claro que a Volkswagen tem uma preocupação e um compromisso contínuo com a segurança, atuando rapidamente sempre que riscos são detectados, mesmo em seus modelos elétricos mais atuais, como o ID.7 e o ID.Buzz.