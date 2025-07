Ironheart: datas, horários e onde assistir aos episódios 4 a 6

A série “Ironheart”, que apresenta a estudante brilhante Riri Williams, está com novos episódios prestes a ser lançados, e muitos já estão ansiosos para conferir os detalhes do streaming.

A trama começa após os eventos de “Black Panther: Wakanda Forever”, com Riri, uma estudante do MIT, determinada a finalizar sua nova armadura. Em sua jornada, ela se junta a Parker Robbins, conhecido como “The Hood”. No segundo episódio, chamado “Will the Real Natalie Please Stand Up?”, a inteligência artificial que Riri criou começa a causar problemas, trazendo à tona lembranças dolorosas. Após participar de duas ações ao lado de Parker e sua equipe, Riri decide se afastar do grupo.

### Data e Hora de Lançamento dos Episódios 4 a 6

Os episódios 4 a 6 de “Ironheart” serão lançados no dia 1 de julho, com horários diferentes conforme as regiões. Nos Estados Unidos, os episódios estarão disponíveis às 18h no horário do Pacífico e às 21h no horário do Leste.

### Onde Assistir “Ironheart”

Os novos episódios da série podem ser assistidos no Disney+. Essa plataforma de streaming oferece uma variedade de conteúdos, incluindo produções famosas do universo Marvel e de Star Wars. Vale lembrar que, para acessar o Disney+, é necessário ter um plano ativo, pois não há período de teste gratuito disponível.

### Sobre “Ironheart”

“Ironheart” é uma série de super-herói que acompanha Riri Williams enquanto ela retorna à sua cidade natal, Chicago, após eventos marcantes. Determinada a deixar sua marca no mundo, ela se dedica à criação de novas armaduras e enfrenta a ameaça de The Hood. A série explora o confronto entre tecnologia e magia, com Riri se envolvendo em uma aventura cheia de desafios.

A sinopse oficial da série resume sua proposta: “Após os eventos de ‘Black Panther: Wakanda Forever’, a tecnologia é colocada à prova contra a magia quando Riri Williams, uma jovem inventora genial, retorna a Chicago. Sua forma única de construir armaduras a leva a se envolver com o misterioso e encantador Parker Robbins, conhecido como ‘The Hood’.”

Com novos episódios a caminho, os fãs de “Ironheart” podem esperar mais ação, emoção e desenvolvimento da personagem Riri Williams.