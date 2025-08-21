Volkswagen e Xpeng firmam parceria para híbridos na China

A Volkswagen e a Xpeng estão expandindo a parceria na China, e isso promete agitar o mercado de carros por lá. Eles anunciaram que a arquitetura eletrônica CEA, que até então era focada em veículos elétricos, em breve também será aplicada aos híbridos e aos carros a combustão, a partir de 2027. Essa movimentação faz parte do plano “In China, For China”, que reforça o compromisso da montadora alemã em atender o maior mercado automotivo do mundo.

A CEA, que significa China Electronic Architecture, é uma plataforma de computação centralizada de alto nível. Ela visa simplificar os sistemas, reduzindo a quantidade de módulos eletrônicos, o que, na prática, pode deixar os veículos mais leves e fáceis de atualizar. Imagine um carro que ganha uma nova funcionalidade apenas com um toque na tela, graças às atualizações online — é isso que a plataforma promete, além de oferecer melhor conectividade e segurança em carros com inteligência artificial e sistemas de direção autônoma.

Com a padronização dessa tecnologia em toda a linha, a Volkswagen quer aumentar a oferta de veículos inteligentes e conectados. A ideia é acelerar a produção, o que pode reduzir os custos e permitir que mais modelos cheguem ao mercado. A previsão é que até 2030, cerca de 30 modelos equipados com a CEA façam parte do catálogo na China, abrangendo marcas como Volkswagen e Audi. Até uma nova marca exclusiva para o país está sendo planejada.

Mesmo com o crescimento dos carros elétricos, os motores a combustão ainda dominam as ruas chinesas. Em 2024, a Volkswagen já havia vendido mais de 2 milhões de carros na China, sendo 90% movidos a gasolina. Ao incorporar a CEA nesses modelos tradicionais, a montadora espera ficar na frente da concorrência, que inclui nomes fortes como a BYD, que atualmente lidera as vendas no setor de elétricos.

Essa parceria entre Volkswagen e Xpeng começou em 2023 e envolve investimentos conjuntos e o desenvolvimento de soluções sob medida para os consumidores chineses. Se você já se viu em uma concessionária, sabe que os desafios de se adaptar às preferências locais são grandes, e essa aproximação com fabricantes locais pode ajudar a Volkswagen a não perder espaço nesse mercado tão competitivo.

He Xiaopeng, CEO da Xpeng, destacou a importância desse acordo, dizendo que ele marca um ponto de virada na inovação tecnológica. Para a Volkswagen, a meta é criar carros que sejam mais conectados, atualizáveis e que ofereçam uma experiência duradoura para o motorista.

Por enquanto, essa plataforma será exclusiva para a China, sem planos de expansão global. A Volkswagen está se movimentando rápido, considerando que em 2024, cerca de 31 milhões de veículos foram vendidos no país, com 40% desses sendo eletrificados. Eles buscam acompanhar esse ritmo e conquistar também os motoristas que ainda preferem os modelos a combustão.