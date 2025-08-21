Apple pode lançar iPhones semestrais, surpreendendo mercado

Para garantir que a produção continue bem organizada e a cadeia de suprimentos funcione direitinho, a Apple tem o hábito de lançar um novo modelo de iPhone por ano. É uma estratégia que, até agora, funcionou bem, e ajuda a manter as expectativas dos consumidores sempre altas.

Mas a partir de 2026, isso pode mudar. A Apple está considerando fazer lançamentos bifásicos, ou seja, um lançamento a cada dois anos, algo que muitos concorrentes já fazem. Essa informação veio à tona através do site The Information, que conversou com fontes internas da empresa, além de Ming-Chi Kuo, um especialista muito respeitado no universo da tecnologia e dos produtos da Apple.

De acordo com essas fontes, a Apple pode trazer uma nova abordagem já no próximo ano. A ideia é lançar iPhones voltados para o público de entrada no primeiro semestre e, depois, os modelos mais avançados no segundo semestre. Se isso se concretizar, a empresa poderá disponibilizar os modelos iPhone 18 Air, 18 Pro e 18 Pro Max no final de 2026, enquanto os modelos mais básicos, como o iPhone 18 e 18e, ficariam para o início de 2027.

Mas, atenção: até agora, a Apple não soltou nenhuma nota oficial sobre essa mudança. Nem mesmo durante a última edição da Worldwide Developers Conference (WWDC), onde a empresa costuma apresentar suas novidades. Ou seja, ainda não dá para afirmar que essa nova estratégia vai realmente acontecer.

Novidade pode ser um desafio para a Apple?

Como já foi dito, o lançamento a cada dois anos é algo que muitos concorrentes da Apple já fazem, e, à primeira vista, isso poderia ser uma desvantagem para a empresa. Essa mudança pode arranhar a imagem de inovação e exclusividade que a Apple sempre apresentou ao mercado.

A nova frequência de lançamentos também poderia alterar o ciclo de produção dos iPhones. Porém, também existem pontos positivos nessa mudança. Por exemplo, a notoriedade da Apple poderia ser mais distribuída ao longo do ano, aumentando as expectativas dos fãs.

Outro benefício importante é a segmentação entre modelos de entrada e os mais avançados. Com essa estratégia, a Apple poderia manter um ciclo de produção mais estável, além de alcançar diferentes segmentos de público. Isso poderia garantir que cada grupo tenha acesso a um dispositivo que atenda às suas necessidades e expectativas.