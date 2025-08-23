Volkswagen diminui preço do T-Cross 200 TSI para PcD

O Volkswagen T-Cross 200 TSI está com uma oportunidade imperdível para quem é PcD. Se você não sabe, isso significa que pessoas com deficiência têm o direito de comprar um carro zero com isenção de impostos. E neste caso, a isenção é total de IPI, e ainda tem um bônus de fábrica que dá uma ajuda extra na hora da compra. Um detalhe importante é que, se você decidir revender o carro, precisa esperar 24 meses após a compra.

O preço de tabela do T-Cross 200 TSI automático é de R$ 154.990,00. Mas as condições especiais fazem esse valor baixar para R$ 127.001,11, um baita desconto de R$ 27.988,89! Essa informação vem direto da concessionária Norpave, confirmada pelo portal Fipe Carros.

Para garantir a sua unidade, basta visitar uma concessionária Volkswagen com a documentação necessária e iniciar o processo. No local, você pode esclarecer dúvidas sobre prazos, faturamento e as opções de financiamento que são exclusivas para PcD.

O que tem debaixo do capô? O T-Cross 200 TSI automático vem com motor 1.0 turbo flex de três cilindros, com até 128 cavalos de potência e 20,4 kgfm de torque. A transmissão é automática de seis marchas, perfeita para quem roda em diferentes tipos de estrada.

Em questão de consumo, segundo o Inmetro, na cidade ele rende cerca de 8,1 km/l com etanol e 11,9 km/l usando gasolina. Na estrada, esse número vai para 9,8 km/l com etanol e para 14,1 km/l quando abastecido com gasolina. Com esses números, dá pra fazer boas viagens sem a preocupação constante de um abastecimento.

Falando das dimensões, o T-Cross tem 4,22 metros de comprimento, 1,76 metro de largura e 1,57 metro de altura. E com um entre-eixos de 2,65 metros, o espaço interno é bem confortável. O tanque de combustível leva 49 litros e o porta-malas tem 373 litros, ótimo para quem precisa de praticidade.

Em relação ao conforto, ele vem com bancos revestidos em tecido, rodas de liga leve de 16”, sensores de estacionamento traseiros e um painel digital de 8”. A central multimídia “VW Play” com tela de 10,1” e APP-Connect é uma mão na roda para quem gosta de conectar o celular. E em termos de segurança, traz 6 airbags, garantindo mais tranquilidade na hora de dirigir.

Se você está pensando em adquirir um carro novo, vale a pena dar uma conferida no T-Cross 200 TSI. É uma ótima opção para quem procura qualidade, conforto e uma experiência de direção agradável.