Cidade brasileira tem vulcão de 590 metros e 19 milhões de anos

Embora o Brasil não tenha vulcões ativos, existe um fenômeno natural fascinante no nosso território: o Pico do Cabugi. Ele fica no Rio Grande do Norte, a 141 quilômetros de Natal, e está dentro do Parque Ecológico Estadual de Cabugi. Mesmo inativo há milhões de anos, esse vulcão exibe uma singularidade que encanta os visitantes.

Formação e características

O Pico do Cabugi não se parece muito com os vulcões que vemos nos livros de geografia. Ele tem uma altura impressionante de 590 metros e é estimado em cerca de 19 milhões de anos. Assim, sua formação se destaca na paisagem brasileira, oferecendo um toque de história geológica ao lugar.

A inatividade do Cabugi traz uma vantagem: permite a prática de atividades ao ar livre, como rapel e acampamentos. Isso atrai muitos aventureiros que buscam experiências diferentes em meio à natureza. Para quem está disposto a encarar a subida, o esforço vale a pena. A trilha é desafiadora e exige um bom condicionamento físico, já que alguns trechos não são tão simples de percorrer.

Caminho até o Pico do Cabugi

Chegar ao Pico do Cabugi requer um certo planejamento. O município de Lajes é o ponto de apoio mais próximo, mas é feito de carro. A trilha até o vulcão é dividida em duas partes. A primeira é um caminho de terra que é relativamente tranquilo. Já a segunda parte é um desafio: há muitas pedras soltas que dificultam a passagem.

Além disso, os trechos íngremes podem ser um verdadeiro teste para a sua resistência. Por isso, a cautela é fundamental, e é sempre uma boa ideia contratar um guia profissional. Ele pode ajudar a tornar a aventura mais segura e divertida.

Dicas essenciais para a visita

Se você está pensando em conhecer o Pico do Cabugi, se prepare! A escolha da roupa certa faz toda a diferença. Opte por calças, camisas de manga longa, e use tênis ou botas adequadas. Isso vai te proteger contra o sol e pequenos arranhões durante a trilha.

A hidratação é vital. Leve garrafas de água, já que você vai precisar repor as energias ao longo do caminho. Quanto à alimentação, escolha opções leves, mas que te deem a energia necessária para a subida de 590 metros. Um lanche nutritivo pode ser seu melhor aliado nessa aventura.

Visitar o Pico do Cabugi é um desafio que traz recompensas. Apesar das dificuldades, a vista lá de cima é simplesmente deslumbrante, mostrando uma parte rara da história geológica do Brasil. O vulcão extinto segue sendo um destino incrível para quem busca uma imersão na natureza e um pouco de adrenalina.