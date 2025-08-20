Volkswagen diminui preço do Saveiro Extreme em R$ 15 mil

A Volkswagen Saveiro Extreme é a escolha da vez para quem busca uma picape robusta e funcional. Neste mês de agosto, ela ainda está disponível para vendas diretas, especialmente direcionadas a empresas e produtores rurais. E a boa notícia é que os preços continuam os mesmos de julho, o que é um alívio para os que já estão de olho nesse modelo.

Essa versão topo de linha é perfeita para trabalho e lazer, oferecendo uma capacidade de carga de 580 litros e suportando até 638 kg — perfeita para quem precisa transportar tudo, desde ferramentas até compras do mês. Uma observação importante: se você comprar a Saveiro, só poderá revendê-la depois de um ano. Então, é bom estar ciente disso.

Agora, falando de preço, o modelo Extreme CD 1.6 MSI sai por R$ 130.490,00. Mas, se você é pessoa jurídica ou produtor rural e atende às condições, pode levar por R$ 114.831,20. Um descontinho de quase R$ 16 mil! Esses valores podem variar conforme a região, então vale sempre dar uma checada nas concessionárias.

### Desempenho e Equipamentos

Vamos falar do motor? A Saveiro Extreme vem com o confiável motor 1.6 aspirado, entregando 116 cv de potência e 16,1 kgfm de torque. Aí você se pergunta: “E a velocidade?”. Zero a 100 km/h em 10,1 segundos e máxima de 179 km/h. Isso significa que, em dia de trânsito pesado, ela continua te levando rápido e com segurança.

Além disso, a versão 2026 traz um monte de tecnologias para facilitar a vida. O sensor de estacionamento traseiro ajuda bastante na hora de manobrar, e o sistema de som touchscreen de 9 polegadas com APP-Connect e Bluetooth garante que você não fique sem suas músicas favoritas. Para quem passa muito tempo dirigindo, contar com ar-condicionado e câmera de ré é um verdadeiro presente.

### Detalhes que Fazem a Diferença

O protetor de caçamba é uma mão na roda para quem utiliza a picape no dia a dia. Além disso, rodas de aço aro 15”, faróis de neblina e dois airbags garantem um bom nível de segurança. A direção hidráulica e a coluna de direção ajustável aumentam o conforto, principalmente nas longas viagens.

### O Futuro da Saveiro

Por fim, a Volkswagen está em desenvolvimento de um novo projeto chamado Udara, uma picape intermediária que vai competir com a Chevrolet Montana. O lançamento está previsto para o primeiro semestre de 2026, e se tudo correr como esperado, essa nova picape pode significar o fim da Saveiro como a conhecemos.

Entre preços, equipamentos e desempenho, a Saveiro Extreme continua sendo uma opção sólida para aqueles que precisam de versatilidade e robustez. Se você ainda não testou, é hora de considerar dar uma volta com essa belezinha.