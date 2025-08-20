Stellantis em Goiana (SP) atinge 2 milhões de unidades produzidas

A Stellantis acaba de alcançar um feito incrível: a produção de 2 milhões de veículos na sua fábrica em Goiana, Pernambuco. Inaugurada em 2015, essa planta se destaca como uma das mais modernas e sustentáveis do mundo, não só para a marca, mas para toda a indústria automotiva. É uma parte fundamental da operação da empresa no Brasil e na América Latina, responsável por veículos que têm um alto valor agregado para as marcas do grupo.

O veículo que marcou essa grandiosa produção foi a Ram Rampage, uma picape inédita, projetada e desenvolvida fora da América do Norte. Desde seu lançamento, em 2023, a Rampage já vendeu mais de 48 mil unidades. E não é para menos: a picape envolveu um esforço monumental de mais de 800 engenheiros e técnicos, totalizando 1,2 milhão de horas de desenvolvimento. Hoje, a fábrica em Goiana produz cinco modelos populares: Jeep Renegade, Compass, Commander, Fiat Toro e a Rampage.

Após uma década de operações, a fábrica já conta com 14.700 empregos diretos e colabora com 38 fornecedores locais. É um verdadeiro ecossistema de produção! E se você é do tipo que valoriza a qualidade, a planta também investe em qualificação profissional, ajudando a fortalecer a cadeia automotiva nacional.

O impacto de Goiana vai além do Brasil. Desde sua inauguração, mais de 250 mil unidades foram exportadas, com números máximos superados nas vendas em 2024 e 2025, especialmente para mercados na América Latina. A planta está equipada para produzir até 280 mil veículos por ano — dos sonhos dos entusiastas!

E tem mais novidade na área. A Stellantis planeja a expansão da planta em Goiana nos próximos anos, com a introdução de seis novos modelos entre 2025 e 2030. A expectativa é um aporte de R$ 13 bilhões em novos investimentos. Entre esses lançamentos está um veículo com tecnologia Bio-Hybrid, previsto para 2026, ressaltando o compromisso da marca com a inovação e a sustentabilidade.

Os líderes da Stellantis, como Glauber Fullana e Francis Ribeiro Jorge, não hesitam em destacar a importância do trabalho coletivo e a dedicação dos profissionais envolvidos nesse marco histórico. É gratificante ver um setor crescente que entrega veículos competentes e reconhecidos tanto aqui quanto no exterior.

Se você curte carros e acompanha as novidades do mercado, esse é um momento emocionante para se estar ligado no que vem por aí!