Volkswagen dá R$ 17.063 de desconto no Tera Comfort para PcDs

O Volkswagen Tera Comfort 2026 já está disponível para vendas diretas, especialmente para o público PcD que se encaixa nas regras do programa. O melhor? Os preços continuam os mesmos de agosto, sem surpresas. A versão Comfort é intermediária e vem com um câmbio automático que garante praticidade, sendo uma ótima opção para quem busca custo-benefício na categoria. Além disso, tem isenção total de IPI e alguns bônus de fábrica, o que é sempre uma mão na roda.

Produzido em Taubaté, SP, o Tera é montado sobre a plataforma MQB A0 — a mesma dos modelos Polo e Nivus. Um detalhe que vale a pena mencionar é o espaço no banco traseiro: com um entre-eixos de 2,57 metros, ele comporta bem a maioria dos passageiros, mas quem é mais alto pode sentir um pouco de aperto, especialmente por causa do túnel central mais elevado.

E para quem precisa de espaço extra, o porta-malas tem uma capacidade de 350 litros, que faz toda a diferença para quem procura praticidade no dia a dia. Isso é especialmente importante no público PcD, que busca conforto e facilidade.

O preço sugerido para a versão Comfort 1.0 TSI AT é de R$ 128.890,00. No entanto, para os PcDs, esse valor cai para R$ 111.826,99, resultando em um bom desconto de R$ 17.063,01. Preços podem variar dependendo da concessionária, região e até mesmo da cor ou opcionais que você escolher.

Dados recentes da Fenabrave mostram que o Volkswagen Tera registrou 10.151 emplacamentos de janeiro a agosto de 2025. Para dar uma ideia da concorrência, o Fiat Pulse, que passou por uma atualização, vendeu 29.386 unidades no mesmo período, e o Renault Kardian ficou com 13.545 vendas.

Falando do motor, a versão Comfort 1.0 TSI AT tem um motor turbinado 1.0 que entrega 116 cv de potência. Além disso, o acabamento interno recebeu umas boas melhorias, deixando tudo mais elegante. No quesito desempenho, esse modelo vai de 0 a 100 km/h em 10,1 segundos na versão manual e em 11,7 segundos se você optar pelo câmbio automático. O que é ótimo para quem gosta de uma resposta rápida ao pisar no acelerador.

Se você está em busca de um carro que combina economia e desempenho, o Tera Comfort parece ser uma escolha bem equilibrada e pensada para o dia a dia.