Nissan Kicks 2026: preço de lançamento é prorrogado

O novo Nissan Kicks chegou com tudo para a linha 2026 e fez sua estreia em junho com valores promocionais que se estenderam. Para quem está de olho em SUVs, essa é uma chance e tanto, especialmente agora que a Nissan confirmou que os preços especiais vão continuar por tempo indeterminado. Para se ter uma ideia, os preços do Kicks 2026 vão de R$ 159.990 na versão de entrada, a Sense, até R$ 199.990 para a versão Platinum, a mais completa.

As novidades começam logo de cara: todas as versões trazem um motor 1.0 turbo flex de três cilindros. Ele entrega 125 cavalos com etanol e 120 com gasolina, além de um torque bastante respeitável. O câmbio é automatizado de dupla embreagem e conta com um seletor eletrônico por botões — uma inovação bacana para o segmento. Se você já pegou trânsito pesado, sabe como ter um câmbio esperto faz toda a diferença!

As medidas do novo Kicks também cresceram em relação à geração anterior. Estamos falando de 4.365 mm de comprimento, 1.800 mm de largura e 1.620 mm de altura, com 2.655 mm de entre-eixos. Isso dá um espaço interno bem generoso, ideal para quem viaja com a família ou costuma tomar a estrada com os amigos. E o porta-malas? Ele leva até 470 litros — o maior da categoria, o que é ótimo para quem curte carregamentos em viagens ou pequenas mudanças.

Quando o assunto é consumo, o Kicks não decepciona: ele faz 11,7 km/l na cidade e 14,3 km/l na estrada com gasolina. Com etanol, os números ficam em 8,3 km/l e 9,9 km/l, respectivamente. Agora, vamos ver o que cada versão oferece:

Nissan Kicks 2026: versões, equipamentos e preços

Kicks Sense

  • Ar-condicionado digital
  • Alerta de mudança involuntária de faixa
  • Controle de cruzeiro adaptativo
  • Painel de instrumentos com tela de 7"
  • Faróis e lanternas em LEDs
  • Chave presencial e partida por botão

Na sequência, temos o Kicks Sense +, que adiciona:

  • Revestimento interno de couro
  • Carregador de celular por indução
  • Visão 360º com câmeras

Depois, vem o Kicks Advance, que traz tudo do anterior, mais:

  • Faróis com projetores
  • Roda de liga leve de 19"
  • Painel digital com 12,3"
  • Sensor de chuva

A versão Kicks Platinum chega com um pacote bem completo, incluindo:

  • Teto solar panorâmico
  • Assistente de manutenção de faixa
  • Monitor de ponto cego
  • Sistema de som Bose com 10 alto-falantes

A nova geração do Kicks combina um visual modernizado com equipamentos de ponta, projetados para oferecer conforto e segurança, seja no dia a dia ou nas viagens de final de semana. Para quem está pensando em trocar de carro, definitivamente vale a pena dar uma olhada nesse SUV que ficou ainda mais interessante!

