Volkswagen começa a exportar Tera para 12 países latinos

Conforme a gente já tinha comentado, o VW Tera está prestes a dar um passo maior na sua trajetória internacional. A Volkswagen começa a enviar os primeiros lotes desse SUV para nada menos que 12 países, incluindo Argentina, México e Colômbia. Os embarques estão saindo do Porto de Santos (SP) e, em breve, esse modelo vai pisar em terras estrangeiras como Chile, Uruguai e até Aruba.

Mas calma, que não para por aí! Ao longo de 2025, o Tera também deve fazer sua estreia em países como Bolívia, Equador e Panamá. Essa estratégia faz parte do plano ousado da Volkswagen de lançar 21 novos produtos na América Latina até 2028. E, só para você ter uma ideia, as exportações da marca cresceram incríveis 54,2% no primeiro semestre deste ano, com mais de 55 mil unidades enviadas!

O que ainda deixa a gente curioso é como o Tera vai se comportar em outros mercados. O Nivus, por exemplo, foi apresentado aqui no Brasil e, quando chegou à Europa, virou Taigo, com algumas mudanças sutis. Então, vamos ficar de olho nas novidades do Tera nos outros países!

Na África do Sul, SUV ganhará outro nome

Tem uma novidade quentinha: o Tera vai desembarcar na África do Sul, mas com um nome diferente! Parece que a Volkswagen está investindo cerca de R$ 1,26 bilhão para produzir o SUV localmente até 2027. Na terra do futebol, o Tera vai ficar posicionado entre o hatch Polo e o SUV cupê Nivus.

E olha que interessante: a Volkswagen até abriu uma votação online para que os consumidores escolham o novo nome do Tera na África do Sul! As opções são Tengo, Tavi, Tiva e Tion. Cada nome tem um significado cultural único, então os sul-africanos têm a chance de se conectar ainda mais com o modelo.

Por aqui, vendas ainda engatinham

Para quem acompanha de perto as vendas de carros, notou uma certa estranheza nas colocações do VW Tera na lista dos mais vendidos de junho. Ele apareceu como o 29º modelo mais emplacado no Brasil, com 2.555 unidades licenciadas. Mas e os tais 12 mil pedidos que a Volkswagen anunciou em apenas 50 minutos? Onde estacionamento essas 10 mil vendas que estão faltando?

A explicação vem da própria Volkswagen: a fábrica de Taubaté (SP) ainda não conseguiu atender a todos os pedidos. Na produção automotiva, existe um termo que é bem conhecido: “ramp up”. Isso se refere ao tempo que leva para a linha de montagem atingir a capacidade de produção total. E é exatamente isso que estamos vendo com o Tera. A fábrica está aumentando gradualmente as entregas. Então, pode levar um tempo até que todos os SUVs reservados estejam rodando pelas ruas.

Quem está na expectativa para ver o Tera em ação, é bom sempre lembrar: a demanda é alta, e até ele se estabilizar, é preciso um pouco de paciência.