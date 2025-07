Usuário encontra 5.000 bitcoins e se torna milionário após anos

Uma simples curiosidade acadêmica levou um jovem engenheiro norueguês a um destino inesperado. Em 2009, durante seus estudos em criptografia para a tese de mestrado, Kristoffer Koch decidiu investir US$ 27 em algo novo chamado Bitcoin. Anos depois, essa pequena aposta se transformou em uma fortuna milionária, mudando completamente sua vida.

Koch conheceu o Bitcoin enquanto se aprofundava em sua pesquisa e, atraído pela ideia de uma moeda descentralizada, resolveu testar a teoria. Com aqueles US$ 27, ele comprou 5.000 bitcoins, que, na época, não tinham muito valor. O tempo passou e o investimento acabou esquecido por cerca de quatro anos.

Em 2013, o Bitcoin começou a ganhar destaque na mídia por sua valorização impressionante. Foi então que Koch decidiu revirar sua antiga carteira digital. Lembrando da senha criada anos antes, ele conseguiu acessar suas criptomoedas e descobriu que os 5.000 bitcoins agora valiam aproximadamente US$ 885.000. Assim, esse engenheiro se tornou milionário quase que sem querer.

### Um experimento que virou fortuna

A primeira coisa que Koch fez foi transformar parte desse dinheiro em bens tangíveis. Ele vendeu cerca de 1.000 bitcoins, ou seja, 20% da sua carteira, e usou o montante para comprar um apartamento de luxo no bairro de Tøyen, em Oslo. O interessante é que essa transação foi feita com o pagamento de todos os impostos exigidos.

Koch, no entanto, não desfez da maior parte de sua fortuna. Ele decidiu manter os 4.000 bitcoins restantes, acreditando no futuro promissor da moeda digital. Com o passar dos anos, ele fez algumas vendas estratégicas e acrescentou mais de US$ 10 milhões em ganhos à sua conta.

### Uma carteira que ainda vale milhões

Apesar das flutuações no mercado de criptomoedas, Koch continuou segurando uma boa parte de seus bitcoins originais. Hoje, estima-se que ele ainda possui cerca de US$ 70 milhões em ativos digitais, fazendo dele um dos casos mais notáveis de valorização repentina por meio do Bitcoin.

A trajetória de Kristoffer Koch é um lembrete de como uma escolha técnica, quase casual, pode resultar em algo extraordinário. Além de acumular uma pequena fortuna, ele também mostrou como equilibrar o uso e a preservação do que conquistou.