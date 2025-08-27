Volkswagen apresenta nova geração do T-Roc na Europa

A Volkswagen trouxe novidades fresquinhas com a segunda geração do T-Roc, um SUV que passou por uma repaginada total. Com linhas mais elegantes e uma traseira que lembra um cupê, o modelo agora é 12 cm maior, oferecendo um espaço interno mais generoso e um porta-malas de ótimo tamanho. O interior também é um destaque, com acabamento premium e uma tela de até impressionantes 13 polegadas.

Um dos pontos altos do novo T-Roc é a adição de tecnologias que geralmente vemos em carros de categorias superiores. Agora, ele conta com o Travel Assist e o Park Assist Pro, que tornam a direção muito mais prática e agradável. Ah, quem já pegou trânsito em dia chuvoso sabe bem como esses recursos facilitam a vida!

### Motores e Desempenho

Em terras europeias, a Volkswagen vai oferecer motores híbridos leves a gasolina com 48V. As opções iniciais foram pensadas para agradar a todos os gostos, com versões 1.5 eTSI de 116 e 150 cv. E quem deseja performance, fique tranquilo: um 2.0 TSI com tração integral vem pela frente. Para dirigir com suavidade, todos os motores foram equipados com um câmbio automático DSG de 7 marchas. Imagina só como deve ser maravilhoso acelerar na estrada com esse conjunto!

### Espaço e Conforto

Por dentro, o T-Roc não decepciona. Ele acomoda até cinco pessoas com conforto, e os bancos, que são ergonômicos, têm até opção de massagem! E para as viagens em família, o porta-malas cresceu 30 litros, agora totalizando 475 litros. É espaço suficiente para as malas e ainda sobrar para aquele cooler para a praia!

Com um portfólio mais claro, a gama de equipamentos vem em quatro versões: Trend, Life, Style e R-Line. Isso facilita na hora de decidir. Você também pode escolher entre seis cores de carroceria e ainda optar por um teto bicolor. Não dá para esquecer do suporte para reboque, que é ideal para quem adora acampar ou levar as bikes na viagem.

### Inovações e Futuro

Outra baita novidade é a chegada dos sistemas híbridos completos no T-Roc, com opções de 136 ou 170 cv previstas para 2026. Isso mostra que a Volkswagen está mesmo investindo na eletrificação. E para a nossa alegria, já rolam rumores de que as próximas gerações do Nivus e do T-Cross que conhecemos por aqui também podem ter suas versões eletrificadas.

Lá no Velho Continente, o novo T-Roc chega em novembro, e os preços começam em 30.845 euros. Algumas versões mais incrementadas, com aquele motor híbrido que todo mundo está de olho, devem pintar por lá apenas em 2026. Um preview mais emocionante ocorrerá no Salão de Munique, mas já sabemos que alguns protótipos foram testados no Brasil, ou seja, é só uma questão de tempo até que o T-Roc faça sua estreia por aqui.

Com todas essas atualizações, o T-Roc se consolida ainda mais como um dos SUV mais importantes da marca. Mais tecnologia, espaço adicional e aquele toque de eletrificação tornam o modelo uma escolha atraente no segmento, especialmente para quem busca um SUV compacto e versátil para o dia a dia.