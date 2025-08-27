Vacina usada no Brasil suspensa nos EUA após incidentes graves

Foi interrompido nos Estados Unidos o desenvolvimento da vacina contra a chikungunya, criada pela Valneva em parceria com o Instituto Butantan. Essa decisão envolve a Food and Drug Administration (FDA), que, após avaliar a situação, encontrou quatro casos de efeitos colaterais significativos.

Esses casos levaram a hospitalizações e até uma morte, além do registro de 21 pessoas que enfrentaram complicações, entre elas mais três óbitos que podem estar relacionados à vacina. Uma situação preocupante que merece atenção.

Uma questão importante

Aqui no Brasil, a vacina já recebeu a aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e foi liberada em abril de 2025 para adultos entre 18 e 65 anos. No entanto, ainda não temos a vacina disponível no mercado. A chikungunya é transmitida por mosquitos, especialmente as fêmeas do Aedes albopictus, conhecido como mosquito-tigre, e do Aedes aegypti. Esse mosquito desafia nossa saúde, principalmente em tempos de clima quente e instável.

Com a mudança climática, podemos esperar o aumento dos mosquitos, tanto o tigre quanto o comum, o que nos traz à tona a preocupação com outras doenças transmitidas por eles, como zika e dengue. Os sintomas da chikungunya são parecidos com os da dengue e da zika, o que pode dificultar o diagnóstico.

Quem contrai chikungunya pode sentir febre alta, fadiga intensa e dores expressivas nas articulações. Em alguns casos mais graves, podem ficar sequelas que afetam a qualidade de vida da pessoa. Quando a FDA suspendeu a vacina, foi devido a preocupações de segurança, especialmente para pessoas acima de 60 anos.

Depois disso, as vacinações foram retomadas, com uma análise cuidadosa dos riscos e benefícios. As reações adversas foram observadas, principalmente em indivíduos mais velhos, de 70 e 82 anos, além de um caso de uma pessoa de 55 anos que também apresentou efeitos negativos. Infelizmente, uma das mortes ocorreu devido a uma inflamação cerebral.

A vacina utiliza um método baseado no próprio vírus da chikungunya, o que pode ser a chave para sua eficácia. A Valneva aponta que esses efeitos já haviam sido observados em estudos anteriores, e que um monitoramento contínuo ocorrerá mesmo após a vacina ser lançada no mercado. Portanto, seguimos acompanhando essa situação que afeta a saúde pública de todos nós.